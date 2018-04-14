福建新羅舉辦非遺項目新年音樂會北京新浪網 (2018-04-14 10:19)
原標題：福建新羅舉辦非遺項目新年音樂會
圖為新羅區非遺項目音樂會現場。 張金川 攝
圖為琵琶獨奏《陽春古曲》。 張金川 攝
圖為龍岩山歌戲《龍川夜渡》唱段。 張金川 攝
1月15日晚上7點30分，由福建省龍岩市新羅區委宣傳部、新羅區文廣新局主辦的2107年非遺項目(靜板、山歌)新年音樂會在閩西漢劇傳習中心舉行。龍岩靜板形成於清末年間，廣泛吸收了廣樂、漢劇的特點，形成獨具龍岩民間特色的區域文化，在龍岩城區、鄉村廣為流傳；龍岩山歌戲又稱閩西山歌戲，是在閩西山歌基礎上形成的地方戲曲劇種，被戲曲界譽為「一朵美麗的山茶花」。
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