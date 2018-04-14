原標題：青海玉樹：300餘只瀕危物種黑頸鶴飛抵嘉塘草原



新華社西寧4月14日電（記者白瑪央措）記者從青海省玉樹藏族自治州稱多縣環境保護和林業局了解到，今年3月至4月間，約有310隻黑頸鶴飛抵嘉塘草原，其中最大種群達到240隻。

據了解，黑頸鶴是高原生態變化指示性物種，即在一定區域範圍內指示生長環境或某些環境條件的生物種。其主要棲息於海拔2500至5000米的高原草甸、沼澤及蘆葦沼澤間。此次發現大規模黑頸鶴的嘉塘草原是青海省玉樹藏族自治州境內的第二大草原，平均海拔超過3700米。

「據當地牧民生態管護員觀察統計，4月9日至11日間，嘉塘草原扎曲河兩岸4至5平方公里範圍內共集聚了312隻黑頸鶴，平均每天達到100餘只。」青海省玉樹藏族自治州稱多縣環境保護和林業局局長次成介紹，黑頸鶴通常每年3月底飛來，集聚嘉塘草原，7月遷徙南方。今年黑頸鶴聚集群數較過去4年大幅增多，其中最大種群達到240隻，是有記錄以來的最大值。

據介紹，位於稱多縣珍秦鎮的嘉塘草原腹地擁有沼澤地、大片濕地和高山草甸等，每年春季來臨，從南方等溫暖地帶遷徙飛來的高原水鳥有黑頸鶴、丹頂鶴、赤麻鴨、野鴨等。

據了解，黑頸鶴於1995年被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)附錄，1998年被列入中國國家一級重點保護野生動物。