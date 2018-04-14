原標題：台灣桃園機場航站樓再度跳電！廊橋一度停擺 旅客無法登機



桃園機場二航廈14日早上發生跳電，北側候機室陷入一片昏暗。(范揚光攝)

【環球網綜合報導】據台灣「中時電子報」4月14日報導，台灣桃園機場今早再次出現「大跳電」的事故，有第二航廈的旅客表示，今天(14日)上午7點38分時，航站樓突然大跳電，機場商店街黑暗，電扶梯停擺，由於停電影響空橋運作，致使旅客無法順利登機。相關人員表示，停電系因地下室配電盤線路跳脫，經搶修電力已在8時25分恢復供電。停電期間兩架次航班受到影響，確切原因仍待進一步調查。

「中天新聞」的消息稱，桃園機場第二航廈「大跳電」，是因北登地下室配電盤線路跳脫，中華航空CI753、CI120航班因此受到影響。今天上午要出境的台灣政治大學教授蔡增家向媒體表示，廊橋都無法動，所以航班都停擺，導致無法登機。

據了解，桃園機場在3月9日、2月12日及2017年12月22日都曾傳出「跳電事件」，出事頻率相當高。