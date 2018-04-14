簡訊：敘利亞媒體說美國等國「對敘利亞發動侵略」北京新浪網 (2018-04-14 10:21)
原標題：簡訊：敘利亞媒體說美國等國「對敘利亞發動侵略」
新華社大馬士革４月１４日電（記者鄭一晗）敘利亞國家電視台１４日報導說，當地時間１４日凌晨，美國等國對敘首都大馬士革發起軍事行動。
報導說，敘利亞軍方防空系統正在對「來自美國、法國和英國的侵略作出回應」，已經攔截了１３枚飛行物。報導還說，大馬士革機場未遭到襲擊。
當地時間凌晨４時左右，新華社記者在大馬士革市中心附近不時聽到巨大爆炸聲，遠處有從地面飛向天空的紅點，疑似敘防空部隊從市郊卡松山方向進行防空攔截。同時，大馬士革周邊多地升起濃煙。
大馬士革東郊東古塔地區日前據稱發生「化學武器襲擊」事件。美國總統特朗普９日表示，美方在軍事上有很多應對選項，將在２４至４８小時內決定如何回應。美國東部時間１３日晚，特朗普宣布，已下令美軍聯合英國、法國對敘利亞軍事設施進行「精準打擊」。
東古塔地區是敘利亞反政府武裝在大馬士革周邊的最後據點。此前，敘反政府武裝多次指責政府軍在該地區使用化學武器，但均遭敘利亞政府方面否認。
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