原標題：專家：「敘利亞戰爭」怎麼走？看普京！

[環球時報-環球網 記者郭媛丹]當地時間13日晚間，美國總統特朗普宣布對敘利亞化武地點實施精確打擊。隨後，路透社援引目擊者的話稱，剛剛在大馬士革聽到了幾聲爆炸聲，在城市的東側升起了濃煙。專家對《環球時報》表示，局勢是否進一步擴展，以及發展到什麼程度主要看俄羅斯採取什麼行動。

美國總統特朗普宣布，已下令美國軍隊攻打敘利亞化武設施。英國和法國也參與這項攻擊行動。特朗普表示，他們決定對敘利亞採取直接攻擊行動，是因為俄羅斯無法制止敘利亞使用化學武器。 據半島電視台援引敘利亞國家電視台稱，敘利亞已經對美國、英國、法國的空襲進行了反擊。

對於未來局勢如何發展，外交學院國際關係研究所教授李海東14日對《環球時報》表示，這主要取決於俄羅斯的做出如何還擊。敘利亞防空力量是無法和美英法對抗的，俄羅斯此前表示「如果俄駐敘軍隊受到威脅」，他們將對美國導彈和作為載具的軍艦、飛機開火。

「未來局勢發展存在逐漸升級或降級的可能性，主要因素是俄羅斯的反應。」李海東表示，既然打擊已經開始這表明美英法的部署早已經完成，而且也不存在軍力部署不足的情況，因此此次精確打擊的力度應該比去年強。在俄羅斯沒有做出反應的前提下，美英法精確打擊攻擊到一定程度，敘利亞政府軍的軍事指揮力量被削弱，美英法對敘利亞政府的憤怒和不滿得到充分展示，攻擊可能適可而止，如果俄羅斯對此空襲做出強烈反應，未來局勢就很可能轉變為超越敘利亞領土之外大國之間的激烈鬥爭。

此前，敘利亞東古塔地區7日發生疑似化學武器襲擊事件，導致70餘人喪生。報導一出，敘利亞反對派、美國、英國、法國等紛紛指責敘政府軍使用化學武器襲擊無辜平民。但敘利亞堅決否認，並指責西方和敘反對派造謠，目的是保護被圍困的恐怖分子。

俄外交部則認為，該謠言旨在袒護恐怖分子，併為外部勢力發動打擊尋找藉口。