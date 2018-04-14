原標題：中國駐敘使館：提醒中國公民暫勿前往敘利亞



新京報快訊(記者么思齊)據中國駐敘利亞大使館網站4月13日發佈消息，外交部和駐敘使館已於2017年11月發佈暫勿前往敘利亞的安全提醒，有效期至2018年6月30日。同時強調，如中國公民在暫勿前往提醒發佈后仍堅持前往，有可能導致當事人面臨極高安全風險，並將嚴重影響其獲得協助的實效，因獲得協助而產生的費用需由個人承擔。

近期，敘大馬士革東胡塔發生疑似化武襲擊事件，美等國家威脅對敘進行軍事打擊。此外，敘政府控制區內也時常發生恐怖襲擊、綁架勒索、武裝搶劫等事件。敘安全形勢依然複雜危險。

鑒於敘當前局勢，外交部和中國駐敘使館再次提醒中國公民近期暫勿前往敘利亞，請仍在當地的中國公民和機構密切跟蹤當地安全局勢變化相關信息，加強安全防範和應急準備，遠離軍事設施和人群密集場所。

12日，中國外交部發言人耿爽針對敘利亞問題表示，這幾天，中方一直就敘利亞局勢的最新變化同包括美國、俄羅斯在內的聯合國安理會其他成員以及地區國家保持著密切的溝通。中方對敘利亞局勢緊張升級的可能性感到擔憂。「我們一貫堅持和平解決爭端，一貫反對在國際關係中動輒使用武力或威脅使用武力，一貫主張按照《聯合國憲章》行事。據中方了解，禁化武組織即將派專家赴敘利亞實地調查。我們呼籲有關方面保持冷靜克制，使緊張局勢儘快緩和下來。」

敘利亞當地報警電話：112(犯罪報警)、110(急救);

外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心電話：+86-10-12308或+86-10-59913991。

中國駐敘利亞使館領事保護與協助電話：+963-944265018。

編輯：楊梓銘