原標題：「文化名市看濰坊——全國網路媒體濰坊行」活動啟動



經濟日報-中國經濟網濰坊4月14日訊（記者邵希煒）4月13日下午，以「文化名市看濰坊 」為主題，由山東省委互聯網信息辦公室、山東省新聞工作者協會指導，魯網、中共濰坊市委宣傳部、濰坊市互聯網信息辦公室主辦的「文化名市看濰坊——全國網路媒體濰坊行活動」在濰坊市正式啟動。由20多名記者組成了採訪團，將走進濰坊城區、安丘、壽光、青州等縣市區，重點圍繞文化產業培育、文化傳承發展、文化品牌、文化惠民、文化創意打造等多方面進行深入採訪，用手中的筆和鏡頭展示一個生機勃勃新濰坊。

據經濟日報-中國經濟網記者了解，濰坊是山東重要的區域性中心城市、環渤海重要的海濱城市，是「世界風箏之都」、「中國畫都」、「金石之都」，被評為全國文明城市、國家環保模範城市、國家森林城市、國家衛生城市、國家食品安全示範城市、中國優秀旅遊城市、中國民間文藝之鄉。濰坊歷史悠久、人文薈萃、文化璀璨，自古為東萊首邑、北海名城，清乾隆年間便有「南蘇州、北濰縣」之稱。一方水土養一方人。據考證，在我國歷史上有重要影響的濰坊人就有150多位，「三皇五帝」中的舜帝、經學大師鄭玄、農聖賈思勰、諾貝爾文學獎獲得者莫言等都是濰坊人，孔融、范仲淹、歐陽修、蘇東坡、鄭板橋等曾在濰坊執政理事。

文化是一個城市的靈魂，蘊藏著巨大的精神力量、品牌力量。近年來，濰坊市委、市政府高度重視文化建設，改革創新，加大投入，強化扶持，著力挖掘整理優秀文化資源，著力打造響亮文化品牌，著力推進文化事業產業發展，著力加強對外宣傳力度，「文化名市」建設成效明顯。名人、名牌、名勝、名典、名事等核心文化要素開發利用形成聲勢，市美術館群、博物館群建設加快推進，「世界風箏都」「中國畫都」「金石之都」等品牌影響力不斷擴大，人民群眾對文化的獲得感、滿意度顯著提升。

？？？ 啟動儀式上，濰坊市委宣傳部副部長、文聯黨組書記劉玉祥介紹濰坊市的基本情況和文化名市建設情況。經濟日報-中國經濟網記者邵希煒/攝

啟動儀式上，濰坊市委宣傳部副部長、文聯黨組書記劉玉祥介紹了濰坊市的基本情況和文化名市的建設情況。劉玉祥介紹，濰坊歷史悠久、人文薈萃、區位獨特、交通便利，是全國綜合性交通樞紐、全國100個區域性高鐵樞紐之一，5條高速公路穿境而過，濰坊港是國家一類開放口岸，濰坊機場已開通14條國內外航線；國家鐵路網「中長期規劃」中，有5條高鐵在濰坊交匯，即將開工的京滬高鐵二通道，將打造「到北京1.5小時、到上海2.5小時」的快速通道。濰坊開放包容、充滿活力，是山東最早開放的商埠之一，擁有國家級高新技術產業開發區、國家級濱海經濟技術開發區、國家級綜合保稅區3個國家級經濟園區，已與209個國家、地區建立經貿關係。

2017年，濰坊市第十二次黨代會以來，全市上下把加快建設「文化名市」作為貫徹落實黨的十九大精神，推動濰坊經濟社會發展的一項重大任務，做了大量卓有成效的工作，確立了「10?30?100」共172個支撐項目，城市文化品牌打造深化開展，文化館群建設取得較大進展，對外文化影響力不斷提升。當前，濰坊正在全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，著力打造產業強市、文化名市、活力城市、品質城市，加速建設富裕文明充滿活力的現代化強市，發展日新月異，前景無限光明。

山東省新聞工作者協會副秘書長張中順在講話中表示，濰坊市在文化建設上作為頻頻，成效顯著，特別是濰坊市第十二次黨代會提出的建設「文化名市」的戰略目標以來，積極打造「文化名市」，這既是濰坊實現經濟跨越式發展的基礎保障，更是加速濰坊實現新舊動能轉換重大工程的助推劑。文化名市建設，離不開各級黨政部門的積極作為和紮實推進，也離不開媒體朋友在輿論上密切關注和大力支持。舉辦此次活動，正是讓各大網路媒體記者親身感受一下濰坊的文化、濰坊的變化和濰坊的魅力，同時也希望可以以生動形象、深刻全面的向社會展現一個新時代的文化濰坊。

授旗儀式 經濟日報-中國經濟網記者邵希煒/攝？

隨後，山東省新聞工作者協會副秘書長張中順同志向採訪團記者代表授旗，宣布此次大型採訪活動正式啟動。

啟動儀式當天，採訪團成員首先走進高新區河北社區村史館、寒亭楊家埠民俗大觀園等地，感受濰坊的自然風光和身後文化底蘊。