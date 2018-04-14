特朗普對敘利亞「動手：火光映照大馬士革 濃煙四起北京新浪網 (2018-04-14 10:28)
原標題：特朗普對敘利亞「動手：火光映照大馬士革 濃煙四起
新華網北京4月14日電？ 美國總統特朗普當地時間13日晚宣布軍事打擊敘利亞，敘首都大馬士革上空隨後升騰起火光和濃煙。
美國東部時間21時（日期:14日9時），特朗普宣布軍事打擊行動正在同步推進；幾分鐘后，英國首相特雷莎·梅作相似發佈。
特朗普說，除英國軍隊參加，法國軍隊同樣投入「聯合行動」。
面對電視直播鏡頭，他說，「剛才，我向美國軍隊下達命令，對……發起精確打擊」。
美英法協調行動，打擊敘利亞境內目標，是以這一中東國家首都附近的東古塔地區杜馬鎮本月7日發生疑似化學武器襲擊為藉口。
在大馬士革，與特朗普宣布軍事打擊幾乎同時，依照多家媒體的記者目擊觀察所見，多聲爆炸巨響以後，火光映照這座城市的上空，濃煙後續從爆炸點升騰而起……
那一刻，當地時間14日凌晨4時。
新華社駐大馬士革記者鄭一晗報導，爆炸聲回蕩之際，遠處有「紅點」發自地面，疑似敘利亞防空部隊攔截來襲導彈。
特朗普聲稱，打擊對象是敘利亞境內與化學武器相關的目標。（據新華社「新華視點」微博）
簡訊：特朗普宣布對敘進行精準軍事打擊
簡訊：敘利亞媒體說美國等國「對敘利亞發動侵略」
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上一則：科普：久坐不僅傷身還傷大腦
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