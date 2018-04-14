▲ 行政院長賴清德（左）及教育部長潘文忠。（資料照／記者陳明安攝）

行政院長賴清德今(14)日證實，因為「卡管」陷入政治爭議的教育部長潘文忠周四在行政院會結束後，向他遞出辭呈。

賴清德表示，潘文忠是因為家庭因素請辭，不是因為台大遴選校長管中閔案，行政院目前全力慰留中。

賴清德指出，他現在正全力慰留潘文忠。賴清德並稱讚潘文忠非常認真積極的處理教育部各項工作，但因為在家庭裡的一些事情，的確影響潘的工作，不過行政院還在努力當中。