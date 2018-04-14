科普：久坐不僅傷身還傷大腦北京新浪網 (2018-04-14 10:28)
原標題：科普：久坐不僅傷身還傷大腦
新華社洛杉磯４月１３日電？ 美國一項新研究說，久坐對身體健康的影響不僅限於過去發現的會增加心臟病風險等，對中老年人的大腦也有一定負面影響。
美國加利福尼亞大學洛杉磯分校一個研究小組在新一期網路版學術刊物《科學公共圖書館·綜合》上報告說，他們對中老年人進行的這項研究顯示，久坐不動的人，大腦中一個對記憶至關重要的區域厚度會變薄。
研究小組招募了３５名年齡在４５歲至７５歲的志願者，詢問他們的身體鍛煉情況及平均每天坐著的時長。然後研究人員對這些志願者的腦部進行了高解析度磁共振成像。結果發現，坐的時間較長與大腦內側顳葉變薄有關聯。
內側顳葉是大腦中參與形成新記憶的重要腦區。研究人員說，內側顳葉變薄是中老年人認知能力下降和痴獃的前兆。這項研究結果說明，對於早老性痴獃等疾病高風險人群，可以嘗試通過減少久坐時間來進行早期干預。
分析還發現，即便進行較高強度的身體鍛煉，也不足以抵消長時間坐著給大腦帶來的負面影響。
此前多項研究已經發現，久坐不動會增加人患心臟病、糖尿病甚至過早死亡的風險，其危害堪比吸煙。
本次研究負責人普拉巴·希達斯建議，為了防範久坐帶來的健康風險，人們首先應該減少每天坐著的總時長，其次在坐著辦公或學習時，應該隔一段時間站起來活動一下，避免持續坐著。
關鍵字：
上一則：敘電視台：防空系統擊落13枚飛彈
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DAKS 側背包．胸前 背包．LV 背包．the north face 背包．Design 背包．Masaki 背包．Apple 背包．ensoen 背包．Lulu 肩背包．horse 背包．FP 後背包．Sony 後背包．nba 側背包．ONYX 肩背包．Ed Hardy 後背包．15.4 後背包．SK-II 背包．ZARATA 背包．flying 背包．MCM 背包．幼兒 背包．Lee 背包．Dream 背包．戴爾 背包．LOHAS 背包．Samsonite 後背包．benro 背包．vertex 背包．Outdoor 後背包．Gold 斜背包
- 【SAMPO聲寶福利品限量出清】15公斤 全自動洗衣機(ES-E15B-
- 《康健雜誌》1年12期 贈 Recona 304不鏽鋼雙喜日式雙鍋組
- MIUMIU 同名女性淡香精100ml
- 【光彩珠寶】10分 日本舞動鑽石項鍊(浪漫蜜語)
- 巧福 UC-888 多角度滾輪 腳底按摩機
- Homelike 喬恩5x7滑門衣櫥-白橡-152x60x191cm
- 【AA】玫瑰尊寵眼霜15ml (Aromatherapy Associates)
- 【GOG高哥】高哥內增高男鞋90999秋季新款男式增高6.5cm黑色
- Fujitsu 2TB USB3.0 2.5吋外接式硬碟 (鈦)
- 【A.S.O】 機能美型 軍風綁帶拉鍊粗跟短靴(咖啡)
日本發現超巨量稀土！別被名字誤導，「稀」土並不稀有【KNOWING新聞】
俄國防部：英偽造敘化武襲擊【北京新浪網】
文在寅：將徹底查明「世越」號沉船事故真相【北京新浪網】
印8歲女童遭殘忍姦殺引公憤 疑穆斯林、印度教衝突相關【Kairos 風向新聞】
專家：美英法聯合對敘動手 化學武器只是藉口【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》