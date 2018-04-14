原標題：科普：久坐不僅傷身還傷大腦



新華社洛杉磯４月１３日電？ 美國一項新研究說，久坐對身體健康的影響不僅限於過去發現的會增加心臟病風險等，對中老年人的大腦也有一定負面影響。

美國加利福尼亞大學洛杉磯分校一個研究小組在新一期網路版學術刊物《科學公共圖書館·綜合》上報告說，他們對中老年人進行的這項研究顯示，久坐不動的人，大腦中一個對記憶至關重要的區域厚度會變薄。

研究小組招募了３５名年齡在４５歲至７５歲的志願者，詢問他們的身體鍛煉情況及平均每天坐著的時長。然後研究人員對這些志願者的腦部進行了高解析度磁共振成像。結果發現，坐的時間較長與大腦內側顳葉變薄有關聯。

內側顳葉是大腦中參與形成新記憶的重要腦區。研究人員說，內側顳葉變薄是中老年人認知能力下降和痴獃的前兆。這項研究結果說明，對於早老性痴獃等疾病高風險人群，可以嘗試通過減少久坐時間來進行早期干預。

分析還發現，即便進行較高強度的身體鍛煉，也不足以抵消長時間坐著給大腦帶來的負面影響。

此前多項研究已經發現，久坐不動會增加人患心臟病、糖尿病甚至過早死亡的風險，其危害堪比吸煙。

本次研究負責人普拉巴·希達斯建議，為了防範久坐帶來的健康風險，人們首先應該減少每天坐著的總時長，其次在坐著辦公或學習時，應該隔一段時間站起來活動一下，避免持續坐著。