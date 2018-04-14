今（14）日凌晨 0 時左右，台鐵高雄新左營車站驚傳有民眾受困電梯的意外！4 名大人與 1 名男童搭乘電梯卻受困其中，將近 1 小時後才獲救。忍不住怒氣的民眾痛批現場人員沒人理他們，接著打給消防局，竟被嗆：「又不會悶死！」

綜合媒體報導，台鐵高雄新左營車站在今天凌晨發生了電梯受困的意外，一共 4 名大人與 1 名男童當時正要搭乘電梯下樓坐車，不料卻在進入電梯、按下按鍵後，電梯突然往上竄升一個樓層，接著就靜止不動。

受困的民眾焦急按下緊急求救鈕，第一時間竟然無人回應，接著撥打 119 求助，電話中的執勤人員竟然回他們說：「又不會悶死！」在受困了將近 1 小時後，終於有電梯專業技師將電梯開啟，將他們救出。

根據三立新聞報導，脫困的民眾事後怒控：「我覺得消防局怎麼可以講這種話，我原本不生氣的，因為這句話我就不高興！」

所幸自電梯脫困的 5 人身體都沒有出現任何不適，最後不願就醫便自行搭車離去；而台鐵方面則表示，該站體電梯是由購物中心的業者負責保養維修，究竟為何會發生故障意外，仍有待後續詳細檢修才能得知原因。