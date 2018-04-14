地方萬花筒》影／迎接大甲媽祖遶境 彰化祭出禁炮令NOWnews今日新聞 (2018-04-14 10:27)
大甲媽鑾轎14日中午將抵達彰化，以往必有且一定會出現燃放鞭炮、炮聲隆隆的景象，今年在民代和環保團體強烈要求下，縣府已決定祭出禁炮令，由消防局、警察局、環保局組成宣導取締專案小組，禁止燃放高空煙火的鞭炮，更嚴禁用吊車等機具高空懸掛燃放鞭炮，且晚上10時過後，任何形式的鞭炮都不准施放，勸導不聽者將被錄影蒐證，事後再對行為人開罰3萬到15萬元罰鍰。
▲今年「大甲媽祖進香」遶境活動展開，彰化縣消防局第一大隊13日起以警備車廣播方式，禁止燃放高空煙火的鞭炮，更嚴禁用吊車等機具高空懸掛燃放鞭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.04.13）
今年「大甲媽祖進香」遶境活動在13日深夜23時於大甲鎮瀾宮起駕，展開9天8夜的遶境活動，沿途14日行經彰化，預計於20日回鑾經過彰化市區，預估每天平均有超過30萬人陪媽祖遶境，往年信眾會利用各式鞭炮、爆竹，甚至不惜重金施放專業高空煙火，僅希望能得到媽祖保佑平安，但也因此不分白天黑夜，遶境隊伍行徑路線的鞭炮聲不斷、煙霧瀰漫，擾人安寧，甚至不慎釀成火災及受傷意外。
為維護公共安全及安寧，彰化縣消防局第一大隊所屬分隊，於3月份起即開始針對宮廟、香鋪店實施減少燃放爆竹煙火，及夜間22時至翌日6時夜間，禁止施放爆竹煙火等相關宣導，並於13日起以警備車廣播方式，來回彰化市大街小巷宣導，其宣導內容為「依據本縣爆竹煙火施放管制自治條例規定，不得於晚上22時至翌日早上6時施放會產生笛音或爆炸音之爆竹煙火，違反者將依爆竹煙火條例處罰新台幣3萬元以上15萬元以下罰緩，並扣留、沒入現場爆竹煙火。」
▲今年「大甲媽祖進香」遶境活動展開，彰化縣消防局第一大隊13日起以警備車廣播方式，禁止燃放高空煙火的鞭炮，更嚴禁用吊車等機具高空懸掛燃放鞭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.04.13）
彰化縣消防局第一大隊大隊長詹江洲表示，今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境期間，於晚間22時到清晨6時由警察單位及消防第一大隊所屬分隊全體動員，將針對往年人潮聚集熱點嚴格執行取締，若發現未施放爆竹煙火予以扣留，若當場施放者則予以取締罰款。
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