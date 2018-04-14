塞巴斯蒂安-維特爾感覺，儘管在周五的兩次自由練習賽中獲得第六和第四，但法拉利還遠沒有找到他們在本周末的上海國際賽車場上需要的那種速度。

在周五上午的一練中，德國人落後排名第一的劉易斯-漢密爾頓足足0.862秒，不過在下午的二練中，他已經把自己與比上午跑得更快的英國人之間的差距縮小到了0.108秒。法拉利車手對於自己在兩次自由練習賽之間取得的進步感到高興。

維特爾此前已經取得了在澳大利亞和巴林兩站比賽的勝利，他希望自己在周六能有更進一步的進步——因為他的目標是連續兩周取得桿位，複製在巴林國際賽車場的成績。

「我認為，在這條賽道，找到賽車正確的感覺和其設置是非常重要的。」德國人說，「賽道很長，輪胎在這裏也很掙扎。但總的來說，我認為我們還是相當接近。」

「然而，賽車還尚未達到我希望它達到的水平。所以，我們仍然在考慮我們能如何提高。我認為SF71H擁有速度，但你需要確保它發揮作用。」

「今天一直很混亂，我認為下午情況更好了一點兒，我也稍微有點兒更開心了。很希望明天我將會非常開心！」

（月光）