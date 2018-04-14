曝萊昂納德基本確定報銷！記者一句話看的心涼北京新浪網 (2018-04-14 10:22)
卡哇伊真的不會復出了嗎？
日期:4月14日，據馬刺跟隊記者傑夫-邁克唐納德在推特上透露，馬刺隊當家求球星考瓦伊-萊昂納德應該不會在本賽季復出。
由於腿股四頭肌傷勢，考瓦伊在本賽季常規賽只打了9場比賽。此前有消息稱他會在3月份復出，但是遲遲沒有消息，而且他在不久前又前往紐約進行康復訓練。
本周末，季後賽就將正式開打。雖然馬刺隊並沒有官方宣布考瓦伊何時復出，但是據馬刺跟隊記者傑夫-邁克唐納德在推特上透露：「我們已經很清楚地被告知，他（考瓦伊）在本賽季可能不會再復出了。」
傑夫-邁克唐納德就職於《聖安東尼奧新聞快線》，他是該報的首席馬刺記者。
很顯然，馬刺隊的球員和教練早已做好了考瓦伊本賽季不會復出的準備，而馬刺的首輪對手勇士隊的主帥科爾在接受採訪時也表示如果考瓦伊在首輪復出，他會感到驚訝。
（羅森）
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