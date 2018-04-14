本屆陵水羽毛球大師賽進入半決賽階段，身為男雙頭號種子的韓呈愷/周昊東一路過關進四強，將與韓國組合金元昊/姜珉赫爭奪決賽門票，而另外一對國羽男雙邸子健/王昶將與中國台北組合楊明哲/柏禮維爭決賽席位。縱然陵水大師賽只是超級100級別，但韓呈愷/周昊東和邸子健/王昶 的成績還是有一定含金量，最起碼說明國羽男雙後繼有人，百花齊放總比只能押寶一兩對組合強得多。

進入到東京奧運周期，被談論最多的就是劉成/張楠和李俊慧/劉雨辰組合，除了他們，其餘的男雙組合幾乎都沒有太大影響力可言，不過進入2018年，韓呈愷/周昊東成長勢頭迅猛，大有成為國羽第三男雙的架勢。

20歲的韓呈愷和周昊東不僅打進印度站四強，更是作為主力為國羽拿到亞錦賽男團亞軍立下汗馬功勞，與印度和馬來西亞的淘汰賽都是作為第二雙打獲勝，為球隊大比分3比1晉級鎖定最終勝利，儘管決戰輸給印尼組合，但整體表現還是值得肯定。

身為亞青賽和世青賽的雙料冠軍，韓呈愷/周昊東身體條件出色，被譽為國羽雙打的天才新星，目前世界排名第38，如果穩紮穩打就能進一步提升排名。而機會也擺在他們面前，甭看陵水站級別小，可別拿豆包不當乾糧，打進四強就拿到3850個積分，亞軍和冠軍分別收穫4680和5500個積分，這意味著韓呈愷/周昊東要是贏下金元昊/姜珉赫，就將拿到4680個積分，若能奪冠更是賺得盆滿缽滿。

對於年輕的韓呈愷/周昊東而言，不能一口吃個胖子，設定全英賽奪冠目標並不現實，因此把握機會在陵水大師賽實現豐收才是王道。最現實的意義在於，4月最後一個周四的世界排名將決定球員的世錦賽參賽資格，換言之，世錦賽搶分戰進入收官階段，而韓呈愷/周昊東如果拿到陵水大師賽冠軍，就意味著距離世錦賽更近一步。

韓呈愷/周昊東能否與劉成/張楠和李俊慧/劉雨辰一同攜手亮相世錦賽，非常值得期待，而同樣讓我們眼前一亮的則是，邸子健/王昶僅用時34分鐘就擊敗賽會三號種子韓國組合，有望與韓呈愷/周昊東實現決賽勝利會師。不得不提的是，邸子健/王昶在成年賽事出道不久，2017年還是世青賽男雙亞軍，如今打進巡迴賽四強，這對組合未來不可限量。

與男單隻冒出一個石宇奇相比，男雙的人才厚度及儲備反而更讓人放心，誠然，兩對組合還要繼續交學費，邸子健/王昶能否多遠更是未知數，但新人的橫空出世還是積極訊號，對國羽男雙最終能形成集團優勢打下良好地基。

（雨人）