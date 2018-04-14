楊清清 北京報導

今日最火：共享單車。

4月13日晚間消息，圍繞當日下午哈羅單車獲得近7億美金新一輪融資的傳聞，有知情人士向21世紀經濟報導記者爆料稱，該消息不實。兩個信源分別告訴本報記者，哈羅單車此輪融資金額，一個為3.5億美元，一個說超過7億美元。

此外，螞蟻金服被曝是本次融資的主要投資方之一。然而接近螞蟻金服投資部的人士向21世紀經濟報導記者透露，此前在投資ofo時，螞蟻金服與後者簽訂了競對協議（排他協議）「不能投資同類企業」。此次其作為哈羅單車的主要投資方之一，令人費解。

13日下午，哈羅單車被曝已完成新一輪融資，融資額接近7億美金，新一輪融資的主要投資方包括螞蟻金服和復星，另有若干家機構參與。

哈羅單車上一輪融資於2017年12月，分別12月4日D輪3.5億美元融資，及12月27日10億元人民幣D+輪融資。其中D輪融資的投資方為螞蟻金服、威馬汽車、富士達、成為資本等多家機構，D+輪融資由復星集團領投，GGV紀源資本跟投。

值得注意的是，ofo與螞蟻金服「結緣」於2017年4月。當時螞蟻金服戰略投資ofo，具體投資額未予披露。這也就意味著，螞蟻金服或早在去年12月便違反了該競對協議，投資了ofo的對手。

就此，螞蟻金服方面向21世紀經濟報導記者表示，一切信息以哈羅單車公佈的消息為準。哈羅單車聯合創始人韓美向21世紀經濟報導記者表示，公司會於近期對外披露正式的信息。

另據最新消息，滴滴內部已計劃加大對旗下青桔單車的投入力度，接下來將重點發力一二線城市單車市場，預計年內投入總金額超過5億美元。「滴滴有很大的可能性聯手阿里，一起圍剿美團。」一位知情人士告訴21世紀經濟報導記者。

21世紀經濟報導記者同時獲悉，在滴滴與阿里巴巴的談判桌上，ofo戴威也有參與，「現在的問題是ofo跟滴滴還是跟阿里。」知情人士表示。

公開資料顯示，滴滴於2016年10月參與ofoC1、C2輪共計1.3億美元融資，並於2017年3月繼續參與ofoD輪4.5億美元融資。「阿里系」螞蟻金服則在2017年4月戰略投資ofo，2017年7月和2018年3月，阿里巴巴參與ofoE輪、E+輪融資，其中E輪融資超7億美元，E+輪融資為8.66億美元。