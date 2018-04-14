本報記者 白楊 北京報導

走向線下。這應該是去年以來互聯網巨頭們的共識。

面對阿里巴巴的步步緊逼，騰訊也加快了在傳統產業的布局步伐。在近日召開的2018中國「互聯網+」數字經濟峰會上，騰訊分別與華潤集團、長安汽車(000625,股吧)簽署了合作協議。其中，騰訊將與華潤在智慧城市和物業管理、醫療健康、雲和大數據、智慧零售等領域展開合作，聯手打造數字化解決方案。

據不完全統計，僅自去年底開始，騰訊便已密集完成了一系列對傳統企業的投資布局，永輝超市(601933,股吧)、家樂福、萬達商業、海瀾之家(600398,股吧)、步步高(002251,股吧)集團等，相繼加入騰訊智慧零售陣營。

華潤集團董事長傅育寧表示，華潤的各個業務板塊都面臨著提高信息化水平，特別是要充分利用大數據，提升自己運營效率的轉型的任務。

而與長安汽車的合作，雙方將以合資公司的形式打造智能車聯開放平台，新公司的車聯網產品將搭載在長安汽車最新車型上並於今年內發佈。

一位業內專家向記者表示，互聯網企業近些年都在強調開放，但它們希望開放的對象並不僅僅局限於互聯網領域，而是各行各業。「互聯網+」概念的提出，則剛好滿足它們觸及全行業的需求。

轉向線下

2017年初，依然存在關於實體經濟和虛擬經濟之爭的討論，但是一年之後，這樣的聲音幾乎消失。

上述業內專家認為，依靠流量紅利高速發展的互聯網企業，遇到了流量增長瓶頸，從而開始從線上走向線下，所以外界看到更多的是實體經濟與虛擬經濟的融合。

龍門石窟是中國首個「互聯網+智慧景區」，它與互聯網的融合可以追溯到2015年。龍門石窟世界文化遺產園區黨工委書記、管委會主任於迎在接受21世紀經濟報導記者的採訪時表示，2015年參加「互聯網+」論壇，到場的景區不超過10家，但現在已經可以單獨辦一場分論壇，這其實就足以說明景區對於互聯網的態度轉變。

作為智慧景區的先行者，於迎坦言，三年的時間，讓她深刻的感受到了互聯網給傳統旅遊模式帶來的改變。「以往，景區對遊客的管理基本是盲人摸象，但現在，大數據為景區管理提供了依據。不僅如此，互聯網還增強了景區與遊客的互動性，用戶體驗改善很大。」

騰訊研究院產業經濟中心主任、首席研究員李剛向21世紀經濟報導記者表示，近些年，中國的「互聯網+」雖然一直處於高速增長的階段，但這個過程並非一帆風順，也遇到過一些困難。李剛進一步說道，主要難點是互聯網企業的一些打法跟傳統的實體線下企業的想法有些不同，在這種相互不理解的情況下，推進互聯網+的工作會很難。

不過現在，這些不利的因素似乎已經慢慢淡化。「最近在與線下企業溝通時，發現他們都很懂互聯網，而且是懂互聯網的人也越來越多。」李剛說。

與李剛有同樣感觸的還有騰訊微校總經理余斐，她負責的是互聯網與教育行業結合。她告訴記者，前兩年去高校推廣數字校園的時候，對方都覺得很陌生，也有一些排斥，但從去年開始，她發現高校們已經開始主動擁抱。

巨頭的「野心」

起家於中關村(000931,股吧)櫃檯的京東集團董事局主席劉強東，從線下到線上，目前又再度回歸線下。他在4月12日的峰會上表示，希望將京東的供應鏈體系共享出去。

劉強東表示，京東當初不顧反對自建物流體系，就是希望將供應鏈的效率做到最高。目前，京東的自營零售綜合費用率不到10%，從全球範圍看，能做到這個的也只有兩三家公司。

對於京東而言，衡量供應鏈效率的指標是庫存周轉天數。據劉強東透露，京東在中國管理著超過500個物流中心，庫存的產品數量接近500萬種，而庫存周轉天數是30多天。

儘管如此，劉強東近兩年仍然在思考如何進一步提升這個效率。後來，他發現必須通過開放引入更多的合作夥伴，讓大家共享這套體系，通過規模優勢才能讓供應鏈效率更高、成本更低。

而這些合作夥伴，幾乎都將來自線下。「京東要讓所有合作夥伴不是彼此博弈，而是共同向供應鏈要效率、要利潤。」劉強東說。

相比之下，騰訊和阿里對線下的搶佔則更為直接。

本屆峰會上，馬化騰向外界明確了騰訊在「互聯網+」的七種「武器」，包括公眾號、小程序、移動支付、社交廣告、企業微信、大智雲（大數據、人工智慧與雲計算）以及安全能力。

可以看出，七種「武器」中基於微信生態的就超過一半。一位騰訊內部人士向記者坦言，騰訊與阿里在爭奪的其實是用戶場景，而且雙方也各有優勢，目前很難評判誰更強。

以零售行業為例，該人士進一步表示，以電商起家的阿里，可以將線下零售與線上零售更好的結合，而騰訊基於社交、互娛的經驗，則在用戶體驗、流量利用等方面更具優勢。

不僅如此，在騰訊公佈的民生政務、生活消費、生產服務、生命健康和生態環保等五個主攻領域中，也都能看到阿里巴巴的身影，所以在數字中國的建設過程中，雙方都將是對方繞不開的強力對手。

（責任編輯：李佳佳 HN153）