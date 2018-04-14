醫療AI還有多長的路要走？

倪明

廣州日報訊 （全媒體記者倪明）昨日，科技部依託騰訊公司建設的醫療影像國家新一代人工智慧開放創新平台正式上線，從創新創業、全產業鏈合作、學術科研、惠普公益四個維度推動國家人工智慧戰略在醫療領域的落地，構建一個醫療機構、科研團體、器械廠商等多方參與的開放平台。

初篩成分診發展的瓶頸

在「2018互聯網+數字經濟峰會」論壇上，中國醫學科學院主任、北京協和醫學院腫瘤醫院流行病學研究院教授喬友林表示，分級診療的發展瓶頸最終仍卡在了疾病初篩階段。喬友林認為主要原因是從省級醫院開始，越往下級醫院推行，其醫療服務能力就越弱。

「健康中國2030」規劃要求，到2030年的人均壽命達79歲，總體癌症5年生存率提高15%，早期診斷率提高15%。

對此，國家消化病臨床醫學研究中心的柏愚教授認為，從消化道疾病來看，我國的食管胃腸癌診斷率低於15%；同時，與日韓胃腸癌五年生存率達到60%至70%的數據相比，我國五年生存率僅為30%至50%。柏愚認為，提高我國的胃腸癌早診早治率，每年可減少數十萬的晚期病例。

柏愚教授認為這是沒有形成癌症防治策略導致的後果，他認為從消化癌的判斷層面來看，AI技術的介入有利於輔助醫生進行判斷消化道息肉，從而提高醫生工作效率、減少醫療資源浪費現象。

AI技術在醫療領域中實際場景的落地運用，是業內專家一直思考的問題。四川大學華西醫院教授鄭眾喜表示，在醫療領域內真正需要人工智慧的是兩個地方：醫生很難診斷的和醫生忙不過來的。

「當前AI技術應用的最大困難之一就是抗噪問題。」騰訊互聯網+醫療中心負責人常佳向廣州日報全媒體記者表示。目前騰訊覓影落地100多家三甲醫院，但抗噪的要求非常高。從不同設備、不同醫生的操作習慣，到AI技術的訓練問題，騰訊覓影目前正在通過廣泛性的測試解決上述問題，但針對目前AI技術而言還有很大困難，需要豐富的數據支持。此外，如何面對不同源的狀況也是一大難題，AI產品在有的醫院有很好的結果，但在其他醫院卻根本不適用。