證監會：警惕互聯網平台提供的場外個股期權交易北京新浪網 (2018-04-14 03:43)
原標題：證監會：警惕互聯網平台提供的場外個股期權交易
■本報記者？朱寶琛
對於「最近有一些互聯網平台宣傳他們可以提供場外個股期權交易服務，普通投資者是否能參與」的提問，證監會4月13日提醒投資者要高度警惕，不輕信、不參與，以免上當受騙，遭受損失。
近期，一些互聯網平台通過網站、微信公眾號、群組等方式招攬客戶，為投資者提供場外個股期權交易服務。投資者無需開通證券賬戶，也不必進行視頻認證，僅提供身份證號和銀行賬戶即可完成註冊。投資者在確定操作標的、看漲看跌方向、持有期限，並接受期權報價（即權利金）后，即可買入成為期權的權利方。以看漲期權為例，若行權日個股價格高於約定價格且上漲金額大於權利金，則投資者盈利；若上漲金額小於權利金或個股出現下跌，則投資者損失部分或全部權利金。
證監會表示，這些平台沒有相應的金融業務資質，內控合規機制不健全，權利金要求過高，缺乏資金第三方存管機制，存在明顯風險隱患。此外，這些平台往往使用「高槓桿」「虧損有限而盈利無限」「虧損無需補倉」等誤導性宣傳術語，片面強調甚至誇大個股期權的收益，弱化甚至不提示個股期權風險。投資者通過這些平台參與場外個股期權交易，存在較大的風險，若平台存在欺詐行為或者發生「跑路」等風險事件，自身權益難以保障。
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