在Google近日獲得的技術專利中，允許連接到相同網路下的多台設備同步播放音樂。雖然在辦公或者家庭環境中，在相同WiFi網路下的設備可以通過作為遠程遙控音箱使用，但是同步所有設備來播放音樂是目前還無法實現。





近年來伴隨著蘋果、亞馬遜和Google等一線廠商的湧入，因此推出了很多面向家庭娛樂的智能音箱設備。根據Google提交的這項最新專利，能夠將多款音箱設備實現同步，從而帶來更優秀的音樂體驗。