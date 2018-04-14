菲律賓因用戶信息外泄事件開始對「臉書」展開調查

中新網4月14日電 據外媒報導，菲律賓個人信息保護委員會因用戶信息外泄事件，開始針對社交媒體「臉書」(Facebook)公司展開調查。

據報導，該委員會網站13日發佈的新聞中稱，「馬克？扎克伯格承認臉書把信息傳給劍橋分析公司一事是工作失誤，並且這些數據涉及菲律賓用戶，此後，國家個人信息保護委員會開始針對臉書公司展開調查」。

當地時間3月21日，美國社交巨頭Facebook CEO馬克·扎克伯格在Facebook用戶數據泄露事件持續發酵5天后，首次打破沉默做出回應。

當地時間3月21日，美國社交巨頭Facebook CEO馬克·扎克伯格在Facebook用戶數據泄露事件持續發酵5天后，首次打破沉默做出回應。

委員會向臉書致信要求提供該事件的一些相關文件，以確定外泄事件的規模及對菲律賓用戶的影響程度。

4月4日，臉書宣稱，主要在美國的8700萬社交網路用戶的數據被錯傳給劍橋分析公司。英國公司對此答覆稱，根據合同，它有權獲得不多於3000萬人的數據。懷利接受NBC新聞採訪時稱，該公司可以訪問的社交網路用戶的數量可能達到8700多萬。

據悉，「劍橋分析」是英國一家私人分析公司，其利用對數據的深度分析技術來研究競選期間網路上的戰略通信情況。

此前，據《紐約時報》報導稱，競選期間與美國總統特朗普合作過的「劍橋分析」公司非法獲取了臉書5000萬用戶的數據。馬薩諸塞州檢察長瑪拉？黑莉宣布對臉書和劍橋分析公司進行調查。