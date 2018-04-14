近日，三星宣布已完成7nm的新工藝研發。高通新一代旗艦驍龍855和三星Exynos 9820有望使用該技術。

三星表示，7nm工藝對智能手機的電池影響是最大的，將有效提升智能手機的續航和執行效率。





驍龍晶元

今年下半年，三星將進行驍龍855的試產。

據了解，三星7nm工藝採用了紫外線技術。此前三星預計在2018年下半年完成7nm試產，不過現在提前了六個月完成了，現在三星正在準備像高通提供產品樣品。