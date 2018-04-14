日本工程師製造28英尺高巨型機器人 體重超7噸北京新浪網 (2018-04-14 09:39)
據路透社報導，來自日本的工程師Masaaki Nagumo製造了一個巨型的移動機器人。Nagumo小時候最愛的動畫片是機動戰士高達系列，這給了他創作機器人LW-Mononofu的靈感，它身高28英尺，體重超過7噸，在Sakakibara Kikai被製造出來，雖然這是一家農業機械製造商，但在過去十多年裡它也一直在製造巨型機器人。
Sakakibara Kikai出租了它製造的機器人，以每小時約10萬日元（930美元）到兒童派對和其他娛樂場所活動。
它可以向前和向後移動，但速度限制在每小時0.6英里左右，其右臂上有一個炫酷的氣槍，能以每小時87英里的速度發射海綿球。它還可以移動手指，扭動它的上半身，問題在於它太大了，不能穿過工廠的入口，必須拆除才能出去。
今年1月，一家名為Furrion的公司發佈了一段視頻，展示了它的15英尺高、8000磅重的假肢機器人。Furrion公司希望在未來某個時候與其他機器人組建一個機器人展示比賽。
在去年戰勝日本團隊之後，「巨型機器人之戰」背後的美國團隊「Megabots」在Kickstarter上發起了一項眾籌活動，為一場完整的錦標賽籌集資金。遺憾的是，在組織者意識到它永遠無法達到目標后，很快就被取消了。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
GUCCI 拖鞋．Gold 拖鞋．HORKO 拖鞋．A.S.O 拖鞋．皮拖鞋．NIKE 拖鞋．喬巴拖鞋．Miaki 拖鞋．棉拖鞋．DeMi 拖鞋．Sony 拖鞋．look 拖鞋．Shiny 拖鞋．adda 拖鞋．Panda 拖鞋．健走拖鞋．ee9 拖鞋．LV 拖鞋．保暖拖鞋．GP 涼拖鞋．kitty 拖鞋．兒童 室內拖鞋．PONY 拖鞋．洞洞拖鞋．兒童拖鞋．卡通拖鞋．按摩拖鞋．SPORT 拖鞋．運動拖鞋．BURCH 拖鞋
- 【DINA JEWELRY 蒂娜珠寶】『極致』真鑽造型戒(18K天然真鑽
- TATUNG大同 8-10坪變頻冷專晶采系列(FT-502DDSN/R-502DDHN)
- DON極簡生活-紳士灰 加大四件式200織精梳純棉被套床包組
- Tino Bellini 巴西真皮蛇紋蝴蝶結舒適娃娃鞋_桃紅
- Panasonic國際牌 原廠雷射碳粉匣KX-FAT410H (碳粉+滾筒)
- 【A+】長長久久 黃金開運尾戒
- 法國皇家A3全犬種綜合營養飼料重量包 20kg
- Pioneer 重低音入耳式耳機 SE-CX8
- AS-卡麥隆質感皮革後仰氣壓辦公椅-57X62X118cm
- 【NIKE】AIR ZOOM 女款運動鞋 輕量 慢跑鞋 耐磨 超透氣 避
臭到沒朋友！天王星大氣聞起來如同臭雞蛋【北京新浪網】
玩攝影不要哭窮 只要30塊自製ND減光鏡【北京新浪網】
《電腦裝機模擬》首月銷量破10萬 表現超乎預期！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》