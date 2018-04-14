據路透社報導，來自日本的工程師Masaaki Nagumo製造了一個巨型的移動機器人。Nagumo小時候最愛的動畫片是機動戰士高達系列，這給了他創作機器人LW-Mononofu的靈感，它身高28英尺，體重超過7噸，在Sakakibara Kikai被製造出來，雖然這是一家農業機械製造商，但在過去十多年裡它也一直在製造巨型機器人。

Sakakibara Kikai出租了它製造的機器人，以每小時約10萬日元（930美元）到兒童派對和其他娛樂場所活動。

它可以向前和向後移動，但速度限制在每小時0.6英里左右，其右臂上有一個炫酷的氣槍，能以每小時87英里的速度發射海綿球。它還可以移動手指，扭動它的上半身，問題在於它太大了，不能穿過工廠的入口，必須拆除才能出去。

今年1月，一家名為Furrion的公司發佈了一段視頻，展示了它的15英尺高、8000磅重的假肢機器人。Furrion公司希望在未來某個時候與其他機器人組建一個機器人展示比賽。

在去年戰勝日本團隊之後，「巨型機器人之戰」背後的美國團隊「Megabots」在Kickstarter上發起了一項眾籌活動，為一場完整的錦標賽籌集資金。遺憾的是，在組織者意識到它永遠無法達到目標后，很快就被取消了。