原標題：華晨宇錯過冠軍「不遺憾」 和鄧紫棋或將合作新歌



《歌手2》總決賽落下帷幕。經過決賽現場兩輪比拼，Jessie J最終擊敗華晨宇問鼎歌王，華晨宇惜敗，距歌王僅一步之遙。在隨後的媒體群訪環節，問到華晨宇離奪冠僅一步之遙的心情，花花直言「來這個節目的初衷是學習，對於這個成績已經非常滿意了」。

於今天決賽最後一輪的演唱曲目《吶喊》華晨宇也表示有向騰格爾老師取經，交流唱法。在幫幫唱環節，華晨宇和好友鄧紫棋配合默契「高甜」引網友熱議。有媒體問他之後有考慮和鄧紫棋再有音樂上的合作嗎？華晨宇坦言確實有考慮合作，實際上鄧紫棋已寫好一首歌問過他要不要合唱。但華晨宇表示如果是芭樂歌就不考慮了，還是希望可以兩個人可以共同創作，再一起演繹。

編輯：雷曉娟