原標題：Jessie J成「歌手」首位外籍歌王 汪峰:實至名歸



Jessie J摘得歌王獎杯

湖南衛視《歌手》4月13日，迎來「歌王之戰」,包括汪峰、騰格爾、Jessie J、張韶涵、李泉、華晨宇、霍尊在內的七位「歌王候選人」，通過幫幫唱、個人演唱兩輪競演來角逐本季「歌王」。Jessie J先是與幫幫唱嘉賓李玟合作《Bang Bang》，李玟大秀中文說唱周杰倫的《龍拳》，並邀請到 KZ 加入一起 Rap，現場效果炸裂。第二輪她再下一城，憑藉大氣磅礴的《i will always love you》奪得年度歌王桂冠，成為「歌手」歷史上第一位外籍歌王。

Jessie：汪峰值得尊敬

而在賽后的採訪中，Jessie J表示她是一個「不甘於現狀的人」，「參加這個比賽不是衝著獎來的，是帶著想分享好的音樂的心情來的。汪峰是有這個實力拿歌王的。他想在中國流行音樂史上留下什麼，這點是非常值得尊敬的」。而《i will always love you》則是給中國的情書，是想對中國和喜愛她的中國歌迷們說的每一句話。另外她也不忘給自己「打call」，讓歌迷支持她即將開始的中國巡演。

汪峰大讚Jessie實至名歸

至於賽前大熱門汪峰，雖然第一輪請來譚維維合作《Hey Jude》，第二輪更找來公益支教節目《讓世界聽見》里由留守兒童組成的 " 向陽花合唱團 " 為他伴唱《我愛你中國》，但仍痛失「歌王」。對此他首先大讚Jessie J「實至名歸」、「名副其實」，繼而表示「我的樂隊和我是有一些遺憾，嗓子非常疲勞」。但是汪峰也感概道：「有一些人一輩子會拿很多冠軍，有一些人一生都未必拿過冠軍，做自己心裏的冠軍最重要。這段日子我跟其他歌手都相處非常愉快，這很重要。我在這個舞台是想表達很多我想表達的。每一位歌手都有非常多優點值得我學習。遺憾有一點，但是我的收穫遠大於遺憾」。他還透露比賽完有跟太太章子怡通話，不過時間太短，「沒說幾句就過來了」。

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