原標題：公號歪讀黑貓警長侵犯著作權：賠上海美影廠2萬元



某微信公眾號發佈《這下知道黑貓警長單身30年的原因了》一文，擅自使用經典動畫形象「黑貓警長」。「黑貓警長」角色造型的著作權人上海美術電影製片廠將運營該公眾號的賬號主體溫州某科技有限公司告上法院，要求公開賠禮道歉並索賠經濟損失10萬元。近日，浙江省溫州市鹿城區人民法院一審判決認定該科技公司構成侵權，立即停止侵權並刪除這篇公眾號，賠償上海美影廠經濟損失2萬元。

公眾號文章擅用黑貓警長形象

「能不能留一個你的電話」。

「110」。

以上對話來自《黑貓警長2010電影版》。2017年5月30日，某微信公眾號截取該電影的上述對話畫面，發佈了一篇文章，文章中所附圖片5張，其中有4個「黑貓警長」形象，以《這下知道黑貓警長單身30年的原因了》予以發佈，文章尾部還附有商業廣告推廣內容。

《黑貓警長2010電影版》海報

上海美影廠訴稱，該廠擁有動畫片《黑貓警長》中「黑貓警長」角色形象美術作品的著作權。其認為，上述公眾號未經同意使用了「黑貓警長」的形象。

經查，該微信公眾號由溫州某科技有限公司備案運營。

在對涉案證據進行證據保全后，2017年9月1日，美影廠向法院提起訴訟，要求該科技公司停止侵權、賠禮道歉，並賠償經濟損失10萬元。2018年2月13日，鹿城區法院開庭審理此案，被告未出庭應訴。

法院認定科技公司侵犯著作權

鹿城區法院經過審理后認為，我國著作權法所稱的作品是指文學、藝術和科學領域具有獨創性並能以某種有形形式複製的智力成果。「黑貓警長」造型設計者通過獨特的五官、身體比例、色彩及線條，塑造出具有獨特個性的「黑貓警長」角色造型，該作品具備獨創性，同時也體現了一定的藝術美感，屬於我國著作權法保護的影視作品。

上海美影廠享有「黑貓警長」影視作品除署名權以外的其他著作權。溫州某科技有限公司在其微信公眾號中發佈的《這下知道黑貓警長單身30年的原因了》一文中，所附5張圖片中共有4個「黑貓警長」形象，與美影廠享有權利的「黑貓警長」美術作品在人物體貌和服飾造型等主要特徵方面基本相同。

該科技公司未經美影廠許可，在其發佈的文章中使用了其享有著作權的「黑貓警長」美術作品，侵犯了其著作權，應當承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。

法院綜合考慮涉案作品的性質、點擊數量、侵權行為的情節及後果、涉案圖片的使用位置及使用方式、被告公司的經營規模，以及美影廠為制止侵權行為所支付的合理開支等因素，酌情確定科技公司賠償美影廠經濟損失及維權合理開支共計2萬元。關於美影廠要求科技公司賠禮道歉的訴訟請求，因其沒有舉證證明其名譽因此受損，且賠禮道歉屬於侵犯著作權人人格權所應承擔的責任，故對該項訴請法院不予支持。

編輯：雷曉娟