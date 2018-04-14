原標題：舒淇曬評委工作照 大眼嘟嘴俏皮可愛



舒淇曬自拍

舒淇曬工作照

日前，舒淇中曬出自己在北京國際電影節當「天壇獎」評委的工作照，照片中她嘟著嘴手摸著鼻子俏皮可愛，配文興奮地說：「天壇獎ing~」。

編輯：雷曉娟