舒淇曬評委工作照 大眼嘟嘴俏皮可愛北京新浪網 (2018-04-14 10:03)
原標題：舒淇曬評委工作照 大眼嘟嘴俏皮可愛
舒淇曬自拍
舒淇曬工作照
日前，舒淇中曬出自己在北京國際電影節當「天壇獎」評委的工作照，照片中她嘟著嘴手摸著鼻子俏皮可愛，配文興奮地說：「天壇獎ing~」。
編輯：雷曉娟
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