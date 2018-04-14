原標題：Jessie J直言奪冠出乎意料 汪峰更具「冠軍相」



4月13日《歌手2》總決賽落下帷幕。經過決賽現場兩輪比拼，Jessie J最終擊敗華晨宇問鼎歌王。Jessie J對於自己奪冠表示出乎意料，本以為歌王會是汪峰。群訪現場更是透露中國巡演即將開始。

今日決賽問鼎歌王后談及感受，Jessie J表示她是一個不拘泥於獻唱喜歡挑戰自我的人，這次她覺得她最大的成功就是打破了隔閡和限制，成為了第一位能夠把流行文化嫁接到一起這樣一個國際的歌手。很高興自己的努力沒有白費，有這麼多的中國粉絲喜歡她。儘管她整季表現亮眼，但對於今晚奪冠她直言有些出乎意料，「原本以為汪峰是歌王」。此外，在群訪現場Jessie J宣布中國巡演即將開始。

編輯：雷曉娟