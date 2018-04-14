Jessie J直言奪冠出乎意料 汪峰更具「冠軍相」北京新浪網 (2018-04-14 10:03)
原標題：Jessie J直言奪冠出乎意料 汪峰更具「冠軍相」
4月13日《歌手2》總決賽落下帷幕。經過決賽現場兩輪比拼，Jessie J最終擊敗華晨宇問鼎歌王。Jessie J對於自己奪冠表示出乎意料，本以為歌王會是汪峰。群訪現場更是透露中國巡演即將開始。
今日決賽問鼎歌王后談及感受，Jessie J表示她是一個不拘泥於獻唱喜歡挑戰自我的人，這次她覺得她最大的成功就是打破了隔閡和限制，成為了第一位能夠把流行文化嫁接到一起這樣一個國際的歌手。很高興自己的努力沒有白費，有這麼多的中國粉絲喜歡她。儘管她整季表現亮眼，但對於今晚奪冠她直言有些出乎意料，「原本以為汪峰是歌王」。此外，在群訪現場Jessie J宣布中國巡演即將開始。
編輯：雷曉娟
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- HP 副廠碳粉匣 Q5942X 5942X 42X
- BOTTEGA VENETA NAPPA 經典編織平底鞋(紅色)
- 【Roberta Colum】時尚多功能鉚釘軟牛皮斜肩包
- Vivienne Westwood 光學鏡框★閃亮時尚晶鑽★英倫龐克風(黑)
- BLUGIRL-Folies 卡其色條紋雙釦小外套
- 【兒麗堡】1.35米梯櫃雙層床-基礎款(兒童床/兒童家具/雙層
- NINE ACCORD眼鏡 β鈦金屬系列/玳瑁-金#PLACO DISCUZI
- 【Messa米莎專櫃女鞋】個性時尚皮帶造型素面圓頭高跟踝靴(
- 棉花田 雅緻 多段式折疊和室椅-褐
- ZERORH+ 立體剪裁時尚短袖吸溼排汗自行車衣(男) ECU0173
台灣青年女教師：在大陸教書育人讓我找到「小確幸」【北京新浪網】
維生素補太多當心中毒 服用維生素應注意這幾點【北京新浪網】
NASA衛星「眼中」的地球：壯美風景變霓虹水彩(圖)【北京新浪網】
《極限挑戰4》播出延期？回顧前三季7大感動瞬間【北京新浪網】
遼寧男籃終圓CBA冠軍夢 浙江廣廈輸當下未來可期【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》