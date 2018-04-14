台露首宗企業合作案啟動



(中央社訊息服務20180414 09:58:46)中華民國駐聖露西亞大使沈正宗於當地時間12日下午應邀前往參觀台露首宗企業合作個案-聖露西亞天堂食品公司(Paradise Food)，受到該公司全體職員熱烈歡迎，總經理艾曼紐(Hubert Emmanuel)全程親自接待導覽。



艾曼紐說明，該公司不僅所有生產設備自台灣進口，就連包裝材料與設計均來自台灣，對於我國食品加工及包裝技術深具信心，該公司目前聘請3位台灣技師，以本地農產品為原料，開發巧克力、冰淇淋及果汁等系列產品，對我國技術人員專業、勤奮與負責的工作態度十分滿意。該公司除了將陸續自台灣進口果乾相關設備，開發相關系列產品外，並將結合觀光元素，朝觀光工廠模式經營，未來發展可期。他並鼓勵兩國人民在露合作創業，共創雙贏。



沈大使說明露國天堂食品公司為艾曼紐總經理在擔任露國駐華大使近三年期間，因有感於我國食品加工技術發達，欲藉引進我國技術推動露國農產品加工轉型，遂主動媒介兩國投資方而成立該公司。隨後在兩國駐館協助推動下，順利於本年初開始試營運。



沈大使指出，台露兩國自2007年復交以來，駐館每年定期舉辦「台露夥伴關係商品展」引介我國優良廠商來露參展，駐館為持續擴大兩國商務交流，也在去(2017)年成功推動商務部長菲力克斯(Bradley Felix)親自率領露國首次商務考察團訪問我國，成功建立兩國企業聯繫平台，天堂食品具領航作用，相信未來將有更多台露合作投資案產生。



訊息來源：外交部外館消息



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