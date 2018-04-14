駐巴拉圭俞大使大㵢訪晤巴國ABC彩色報（ABC Color）集團總裁



(中央社訊息服務20180414 09:54:36)駐巴拉圭俞大使大㵢107年4月11日赴巴拉圭第一大報「ABC彩色報」（ABC Color）向該報社長暨集團總裁Aldo Zuccolillo辭行致意。



俞大使感謝該集團所屬平面及電子各家媒體長年來支持駐館活動，廣泛報導巴我雙邊合作成果。近年來臺巴政府互動日益密切友好，除持續在國際場域攜手面對中國大陸挑戰外，達致諸多提升交往層次之寶貴成果，包括經濟合作協定、獎學金、設立工業科技大學、技術合作等多元面向，並欣見巴國經社發展逐步成長，冀盼該集團未來持續蓬勃發展。



Z社長高度肯定我國對巴國各領域之貢獻，各界有目共睹，並向俞大使就巴國未來可行發展方向請益，言談充滿不捨。俞大使嗣應邀接受該報及其電視臺現場訪問，氣氛溫馨愉快。



訊息來源：外交部外館消息



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