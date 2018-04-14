原標題：特朗普：美國、法國和英國對敘利亞發動襲擊



新京報快訊(記者么思齊)美國總統特朗普13日晚宣布，美國已聯合英國和法國對敘利亞軍事設施實施精準打擊。敘利亞首都大馬士革傳來數聲爆炸聲，爆炸區燃起煙霧。

據美國有線電視新聞網報導，特朗普說，空襲是與法國和英國協調的，這次行動的目的是「對化學武器的生產、擴散和使用建立強大的威懾力量」。英國首相特蕾莎？梅在一份聲明中表示，她「授權英國武裝部隊進行協調和有針對性的打擊，以削弱敘利亞政權的化學武器能力，並阻止其使用。」特朗普表示，空襲將持續到敘利亞政權停止使用化學武器為止。

編輯：楊梓銘