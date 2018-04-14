(中央社訊息服務20180414 09:47:56)財政部關務署高雄關13日會同法務部調查局及高雄市政府於高雄港79號碼頭查獲來自越南海防港申報貨名為LIMESTONE(石灰石)轉口貨櫃乙只，經清查緝獲私菸1,079箱計53萬9,490包，全案因涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法，已依法予以查扣。



因應菸稅調漲提高菸品走私誘因，財政部於105年10月20日函頒「查緝走私菸品精進執行方案」，復於106年4月28日及10月30日兩度邀集行政院海岸巡防署、內政部警政署、行政院農業委員會漁業署、關務署、賦稅署及地方政府等檢討修正，並由財政部國庫署統合各查緝機關落實執行，有效打擊不法，遏阻菸品走私；經各查緝機關積極協力執行並發揮團隊合作精神，展開全方位之查緝，該方案執行至107年3月底止，查獲私菸2,693萬餘包，再加計今日查獲量，已逾2,747萬包，已具成效，展現政府嚴正執法之決心。



依菸酒管理法第45條第2項、第46條第1項及第57條規定，輸入私菸者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上1,000萬元以下罰金；販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸者，處新臺幣3萬元以上50萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣50萬元者，處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高可達新臺幣600萬元，查獲之私菸，不問屬於行為人與否，沒收或沒入之。不法業者切勿心存僥倖，挑戰公權力。



財政部國庫署呼籲不法業者切勿挑戰政府嚴正執法決心，並請消費者切勿購買來路不明或售價顯不合理之菸酒品，以免危害身體健康；若發現違法菸酒，可撥打全國免付費檢舉專線0800－867890提出檢舉，如經查獲私劣菸酒，檢舉人獎勵金以罰金罰鍰及沒收沒入物變價款金額20%計算，每案最高額可達480萬元獎金，期在政府與全民共同努力下，有效打擊非法菸酒，維護消費者權益。



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訊息來源：財政部國庫署