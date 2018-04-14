原標題：外媒：敘政府軍在大馬士革以南地區擊落13枚導彈



中新網4月14日電 綜合報導，當地時間13日晚，美國總統特朗普宣布，美、法、英國三國軍事力量對敘利亞實施打擊。特朗普表示，美國行動旨在遏制並防止在敘境內使用化學武器。

在特朗普宣布對敘利亞實施打擊后，大馬士革傳出爆炸聲。

據敘利亞阿拉伯敘利亞通訊社(SANA)報導，敘政府軍在大馬士革以南地區擊落13枚導彈。

另據美國福克斯新聞報導稱，特朗普宣布開始敘利亞行動后，戰機已從位於塞普勒斯的英國基地起飛。