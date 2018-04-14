(中央社訊息服務20180414 09:50:31)針對外界質疑新北瑞芳區瑞濱國小恐因台電深澳電廠成為許厝國小第2，與深澳地形不利空污擴散，台電澄清，深澳計畫採環保署公告空品模擬模式，納入在地山區複雜地形與各種氣象條件，即使以最大增量濃度(亦即模擬最極端程度)模擬計算，深澳電廠運轉後對瑞濱國小的空品影響，也遠低於法規標準，例如深澳電廠PM2.5僅年平均標準的1萬5000分之一，PM10更僅3萬2500分之一。



台電強調，新深澳超超臨界(USC)電廠規劃全廠皆為密閉廠房，並設置室內化煤倉、密閉式輸煤系統，故無空氣污染物逸散情形，而電廠運轉也無像化工廠一樣的揮發性有機污染物及有害性化學物質，「不會有許厝國小第2」。



台電說明，深澳計畫採環保署公告的ISC空氣品質模擬模式建立3年模擬數據，皆將在地山區複雜地形與各種氣象條件納入模擬條件，模擬空品影響值皆遠低於空品標準，例如，深澳電廠對瑞濱國小在PM2.5的最大增量濃度年平均值為0.001(微克/立方公尺，μg/m3)，是空氣品質年平均標準15的1萬5000分之一，而PM10年平均值為0.002，亦是標準(65)的3萬2500分之一。



台電指出，為讓民眾放心，台電也將主動在電廠運轉前完成在地居民健康風險評估，努力兼顧供電與環保之間的平衡。



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訊息來源：台灣電力股份有限公司