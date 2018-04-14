相信各位一定多少有看過，有些人的眼神總是跟一般人不一樣，這些人可能是你的高中同學、你的工作同事，或是跟你擦身而過的路人，當你在跟他講話互動的時候，你不確定他有沒有在看你。如果你跟他不熟，甚至可能會覺得他怎麼正眼都不瞧你一眼，感覺很沒禮貌。事實上，這些人的一切跟我們一般人無異，也不是特別無禮，只是他們的眼睛極可能有「斜視｣。根據調查，100個人中大約會有1至2個有這種毛病。

(情境圖片／華人健康網提供)

何謂斜視？

斜視的疾病其實五花八門，每個有斜視的人狀況又都不儘相同，以下是概括的介紹，希望可以讓家裡有斜視小孩的爸爸、媽媽對這個毛病有個初步的概念，如果你本身就有斜視的話，也能了解自己眼睛的狀況。要更了解自己小孩或是自己本身斜視的狀況，最好是給眼科醫師詳細檢查之後，再請他替你分析說明。

正常的情況下，我們看東西時，左眼和右眼看出去的視線應該是永遠保持平行的狀態，而且不管你看上看下看左看右，都應該是同步的，也就是說當你走在路上看到一個美女在你的右前方，你不可能只有用右眼看，一定是兩眼同時看右邊的目標，當美女走到你的左邊時，兩眼的視線也一定是同步轉向左邊，這是正常的眼球運動生理機制，讓我們看東西時可以有比「單眼視覺」更高級的「雙眼視覺」。只有一種情況，我們可以運用意志讓兩眼的視線不平行，那就是看很近的東西時，這時候兩眼還是看著同一個目標，只是因為距離近，兩眼的視線會不平行而往中央集中，這個動作叫做「內聚」，極端的例子就是當你想要看自己的鼻子時，兩眼會往中央過度集中而產生鬥雞眼的怪模怪樣。

(情境圖片／華人健康網提供)

斜視帶來生活的影響

了解正常的眼球運動機制後，要理解什麼是斜視就很容易。所謂的斜視，就是「眼位不正」，左眼和右眼的視線沒有平行。我們眼睛的黑眼珠是我們的瞳孔所在，看東西時目標影像的光線（即視線）勢必得經過瞳孔進入眼睛成像，如果兩眼的視線不平行，外觀上表現出來就是兩眼的黑眼珠不協調。黑眼珠的位置和動作正是我們表現於外的「眼神」，因此有明顯斜視的人，外觀表現出來就是眼神異於常人。

然而，除了外觀的眼神異於常人之外，有斜視的人的視覺功能也會跟一般人不一樣。由於兩眼的視線沒有平行，當他們看東西時，只能用一眼直視目標，另一眼則是偏斜的，這時候兩眼會分別接收到兩個不同的畫面，為了避免錯亂，腦部會發展出強制關掉其中一眼影像輸入的機制，但是這個關掉的機制一般是在幼兒階段，大腦可塑性極高的時期才能比較。如果是成年以後才發生的斜視，通常都發展不出這個機制，腦部就會持續接收到兩個不同的影像，臨床上稱為「複視｣，是很不舒服且令人困擾的狀況。有斜視的人不管有沒有這個關掉的機制，可想而知，他們一定沒有正常的「雙眼視覺｣，「雙眼視覺｣是一種比「單眼視覺｣更高級的視覺功能，除了一般的影像之外還可以提供大腦額外的空間資訊，也就是感知遠近、深淺、3D的感覺，有斜視的人這類的感覺一般都會比正常人差。

兒童斜視越早發現，對可能帶來的視力影響越少

如果有針對斜視上網做功課，會發現大部分的文章會把斜視分為內斜視、外斜視、上斜視、下斜視，然而這僅是直觀針對視線不平行的方向做分類，事實上前面我們所說的兩眼同步運動能力及內聚功能有異常，都是屬於斜視。所以斜視可不是只有內外上下那麼單純，斜視的疾病其實有好多種，醫師在臨床上處理斜視除了檢查出兩眼不平行的方向之外，還要針對前面我們所說的正常兩眼運動的同步情形、內聚功能等做詳細檢查，有時候還需佐以屈光檢查、眼底檢查，甚至驗血及眼部或腦部的影像檢查，再做綜合判斷，才能診斷是哪一種斜視疾病，始能對症治療。例如：2歲小孩鬥雞眼，兩眼黑眼珠往中間集中，小兒科醫師判斷內斜視，眼科醫師經詳細檢查後診斷為「高度遠視併調節性內斜視」，才是最終診斷；20歲大學生騎車摔車撞到頭，兩眼位置變成右眼高左眼低，急診科醫師判斷是右眼上斜視或左眼下斜視，眼科醫師經詳細檢查後診斷為「右眼外傷性上斜肌麻痺併右眼上斜視」，才是最終診斷。說了一堆看不懂的專業行話，其實要讓各位了解的就是：斜視的診斷，可一點也不簡單。

(情境圖片／華人健康網提供)

在眼科的領域中，斜視一般被歸在小兒眼科的範圍，這是因為斜視的疾病很多從小就有的，必須從小就診斷並追蹤治療，一方面是為了預防或治療前面提到的「關掉一眼影像的機制｣所造成的幼兒視力發育不良，也就是避免所謂的「斜視性弱視｣；一方面則是希望可以在腦部可塑性極高的發育階段，重建並恢復「雙眼視覺｣的功能。

然而斜視可不是只有小兒才有，也有不少斜視的疾病是成人會得的，由於會造成「複視｣的困擾而求醫；或者是從小就有的斜視到成年之後越來越明顯，雖然不會「複視｣，卻因為外觀問題影響社交和工作而求醫。所以小兒眼科醫師的工作，除了要處理小兒的斜視，幫助小兒的視力發育及恢復正常的雙眼視覺功能之外，也要處理成人的斜視，想辦法解決令人困擾的複視，並改善眼神異常的外觀，使其恢復能夠正眼看人的自信。

原文網址 http://www.top1health.com/Article/67/57252