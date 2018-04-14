宜蘭演藝廳20歲了 即將展開重量級系列慶祝活動NOWnews今日新聞 (2018-04-14 10:04)
宜蘭演藝廳20歲了！為慶祝宜蘭演藝廳20周年館慶，宜蘭縣文化局16日起至5月27日將舉辦「宜蘭演藝廳20周年館慶系列活動」，內容包括兩檔重量級歌仔戲演出、裝置展示、市集、歌仔城導覽與蘭陽管樂團團慶紀念音樂會，此外還有宜蘭演藝廳專屬燙金筆記本、設計帆布袋等紀念品兌換活動，文化局表示，歡迎民眾踴躍參與，一起歡度20周年館慶。
位於宜蘭市中山公園的宜蘭演藝廳，自1990年開始規劃，歷經8年於1998年4月25日完工啟用。為呼應傳統歌仔戲落地掃演出所設計的三面式舞台為全國首創，劇場廊柱近百幅手工彩繪陶板，傳達作為歌仔戲原鄉宜蘭的古樸與傳統戲曲之美。
文化局長李志勇表示，宜蘭演藝廳除了有全國首創的三面式舞台，積極推廣傳統藝術外，對於縣內的藝文發展也不遺餘力。每年有為期近兩個月的學校教育週，讓縣內學生進廳演出；另外，文化局這幾年也積極推廣文化平權，去年獲得文化部推廣文化平權補助案，是唯一獲得補助的縣市單位，而為推廣文化平權，也邀請新住民與移工朋友進入演藝廳看戲。今年更積極向文化部爭取前瞻計畫「藝文場館營運升級計畫」，持續提升演藝廳的軟硬體營運基準。
為慶祝宜蘭演藝廳20周年館慶，宜蘭縣文化局16日起至5月27日將舉辦「宜蘭演藝廳20周年館慶系列活動」，活動內容包含兩檔重量級歌仔戲演出、裝置展示、市集、歌仔城導覽與蘭陽管樂團20周年團慶紀念音樂會等。主辦單位更準備了宜蘭演藝廳專屬燙金筆記本、設計帆布袋等紀念品，歡迎民眾一起來共襄盛舉歡慶20周年館慶。
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