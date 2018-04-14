桃機配電盤跳電影響2航班 搶修後恢復中央社 (2018-04-14 10:30)
桃園國際機場第二航廈14日上午疑似地下室配電盤線路跳脫，造成無預警跳電，影響2班出境航班旅客登機時間，經緊急搶修已恢復供電。（旅客提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 107年4月14日
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