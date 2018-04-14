▲桃園的吳啟亙，是目前台灣極少數還在堅持霓虹燈製作的師傅。霓虹燈透過高壓電發光，就好像做霓虹燈的師傅一樣，要忍受製作時的勞累和高溫，克服重重的壓力完成作品，讓人看過霓虹燈的美麗，就絕對不會忘記。（圖／記者李春台攝 , 2018.04.14）

霓虹燈第一次出現在1893年的芝加哥博覽會之後，那種炫麗奪目的美麗，就深深的烙印在所有人們的心中。但是因為霓虹燈製作不易，價格又逐漸喪失競爭優勢，所以這種美麗的光彩已經逐漸的消失在我們的夜空之中。

▲霓虹燈的美，看過一次就不會忘記。（圖／吳啟亙師傅提供 , 2018.04.14）

住在桃園的吳啟亙，是目前台灣極少數還在堅持霓虹燈製作的師傅。吳師傅說，霓虹燈是在真空的玻璃管中，如果是紅色系列的，通常就是填充氖氣或；如果是綠色、藍色或是白光系列的就是加入加入螢光粉和水銀以及填充氬氣。製作好的燈管再用高壓電在管內放電，就形成了光彩炫爛的霓虹燈。吳師傅笑著說，霓虹燈透過高壓電發光，就好像做霓虹燈的師傅一樣，要忍受製作時的勞累和高溫，克服重重的壓力完成作品，讓人看過霓虹燈的美麗，就絕對不會忘記。

▲許多夜店到現在也還是喜愛用霓虹燈來裝點室內空間。（圖／吳啟亙師傅提供 , 2018.04.14）

吳師傅說大約是民國50幾年的年代，爸爸20多歲就開始製作霓虹燈。當時霓虹燈剛被引進到台灣來，一位上海來的老師傅將這項技藝傳授給爸爸和另一位學徒。兩位師兄弟最早在桃園經營這個事業。吳師傅說，記得小時候的暑假幾乎都是在幫忙爸爸做霓虹燈。到了十七八歲的時候，才開始正式投入這個行業。一直到退伍之後，爸爸才真正把這個家族的事業交給我。

吳師傅回憶說，我剛退伍的時候，大約是民國79、80年左右，那時候應該是這個產業最旺的時期，主要客戶主要就是八大特種行業、電動遊樂場、酒店或是一些小型的夜店Pub之類的店鋪，都會使用我們的霓虹燈做為招牌或是內部裝潢燈飾。許多飯店的大廳牆面上的「囍、福、壽」等等吉祥大字，都是我的作品。還有早年中壢地區的大東、銀宮戲院只要換片檔期一到，就是我們業者最忙的時候。因為當時電影院的片名，都是要用霓虹燈管折出來的！當時忙到每天熬夜趕工，一天下來要站20個小時左右，體力不好的人真的撐不下去。吳啟亙說，這些年來我也曾嘗試找過學徒來傳承這項技藝，不過除了技術需要時間久磨之外，體力的付出也讓人無法承受，因此這項美麗的工藝，逐漸式微沒落。

▲吳師傅說，做這一行除了吃得了苦和忍的了高溫的工作環境，能夠支持她走下去的原因，是因為每次只要看到成品在城市中亮麗絢爛的展現給大家，那種驕傲和成就感就把所有的辛苦和勞累給沖淡了。（圖／記者李春台攝 , 2018.04.14）

吳師傅說，做這一行除了吃得了苦和忍的了高溫的工作環境，能夠支持她走下去的原因，是因為每次只要看到成品在城市中亮麗絢爛的展現給大家，那種驕傲和成就感就把所有的辛苦和勞累給沖淡了。吳師傅說還記得有承接過一次區運的案子，大約是民國82還是83年那個時候，區運在桃園舉辦，當時的縣政府在各個路口路燈上都裝飾了各式的運動造型霓虹燈。現在有許多店舖業者會使用霓虹燈，像是啤酒屋、PUB或是國外的業者。像是可口可樂就曾跟我下過單，我製作好之後再寄到美國交給他們。

▲吳啟亙的作品還可以外銷到美、日，這個霓虹的光彩可以算得上真正的「台灣之光」。（圖／吳啟亙師傅提供 , 2018.04.14）

而霓虹燈的技藝傳承，吳啟亙說，就我所知，美國現在有在學校教學，主要是將霓虹燈做為藝術品來教學，反而是一般商業用途的霓虹燈應該是很少人在做了！

日本的例子比較特殊，日本反而是請我們台灣的師傅到日本去製作，而不是在台灣製作好之後才運過去組裝。吳啟亙說，可能是我們台灣製作的技術穩定度較高，美國和日本的客戶都很喜歡台灣的霓虹燈製品。因為台灣所使用的繁體中文字在製作技術上最困難，要轉折的弧度和變化相對於英文和日文甚至是對岸的簡體中文，都要來的困難許多。因此，在台灣養成的霓虹燈製作水準，反而獨步全球。

▲現在也還有許多傳統的廟宇，請吳師傅為他們製作霓虹燈。（圖／吳啟亙師傅提供 , 2018.04.14）

吳師傅說，我印象中，十多年前當時的中正機場停機坪上方的「中正機場」這幾個大字，還是我用霓虹燈管折出來的！說起來，國門之都上的霓虹燈，那不就是典型的「台灣之光」嗎？

吳啟亙表示，雖然霓虹燈受到LED的影響很大，不過因為LED的亮度太強，適合在戶外開闊的空間來運用；反倒是霓虹的光線較柔和自然，無論室內室外都可以展現出很好的燈光效果‧

吳啟亙說，當初父親算是台灣第一代做霓虹燈的師傅，父親傳授的徒弟現在還手在霓虹燈業界的也真的是屈指可數了。吳師傅說，現在要養家活口所以不太敢嘗試去做太大的突破和改變，如果以後還子長大了，生活的壓力沒這麼大了，或許會考慮去做一些小型、較精緻的室內霓虹燈作品。除了推廣霓虹燈這種美力炫爛的老式工藝之外，也希望霓虹燈不要永遠只是高掛在牆上當招牌，它也可以是放在室內增添建築另類風情的一種藝術品‧