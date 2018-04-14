川普：美英法對敘化武展開打擊中央社 (2018-04-14 09:57)
（中央社華盛頓2018年4月13日綜合外電報導）美國總統川普今晚宣布，美英法的聯合軍事行動已在敘利亞展開，鎖定敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）「罪犯政權」，還說敘國的化武攻擊導致情勢「顯著升溫」。
法新社報導，川普在黃金時段的全國電視談話裡說：「不久之前，我下令美軍部隊針對與敘利亞獨裁者阿塞德有關的化武目標，發動精準打擊。」
川普說：「與英法兩軍的聯合行動現正進行，我感謝英法兩國。這次的屠殺是敘利亞惡劣政權使用化武的一次顯著升溫。」
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