（中央社華盛頓2018年4月13日綜合外電報導）美國總統川普今晚宣布，美英法的聯合軍事行動已在敘利亞展開，鎖定敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）「罪犯政權」，還說敘國的化武攻擊導致情勢「顯著升溫」。



法新社報導，川普在黃金時段的全國電視談話裡說：「不久之前，我下令美軍部隊針對與敘利亞獨裁者阿塞德有關的化武目標，發動精準打擊。」



川普說：「與英法兩軍的聯合行動現正進行，我感謝英法兩國。這次的屠殺是敘利亞惡劣政權使用化武的一次顯著升溫。」