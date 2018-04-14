（中央社大馬士革2018年4月14日綜合外電報導）美國總統川普宣布連同法國和英國對敘利亞發動空襲後，法新社記者說，敘利亞首都大馬士革今天凌晨傳出一連串巨大的爆炸聲響。



路透社記者也說，看到首都東邊有煙霧升起。



今日俄羅斯（RT）與敘利亞官方電視台報導，美國連同英法在敘利亞發動了一起攻擊。



一週前，大馬士革外疑似發生化武攻擊，奪走超過40條人命。川普表示，空襲行動是為嚇阻敘利亞政府使用化學武器。