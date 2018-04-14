美英法空襲敘利亞 大馬士革傳爆炸聲響中央社 (2018-04-14 09:57)
（中央社大馬士革2018年4月14日綜合外電報導）美國總統川普宣布連同法國和英國對敘利亞發動空襲後，法新社記者說，敘利亞首都大馬士革今天凌晨傳出一連串巨大的爆炸聲響。
路透社記者也說，看到首都東邊有煙霧升起。
今日俄羅斯（RT）與敘利亞官方電視台報導，美國連同英法在敘利亞發動了一起攻擊。
一週前，大馬士革外疑似發生化武攻擊，奪走超過40條人命。川普表示，空襲行動是為嚇阻敘利亞政府使用化學武器。
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上一則：敘電視台：防空系統擊落13枚飛彈
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