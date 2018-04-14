台干黃宗貫：做「有溫度」的銀行服務兩岸經貿交流北京新浪網 (2018-04-14 10:06)
原標題：台干黃宗貫：做「有溫度」的銀行服務兩岸經貿交流
新華社南京４月１４日電（記者陸華東 邱冰清）「江蘇是大陸台商聚集最重要地區之一，許多台商耕耘到第二代甚至第三代，我們希望秉承永傳財富的理念，做一個『有溫度』的銀行，服務更多台商和大陸客戶。」已來南京工作兩年半的台籍資深經理人黃宗貫日前受訪時說，對在大陸的工作和生活充滿激情和期待。
畢業於台灣東吳大學的黃宗貫現年５７歲，在永豐銀行工作了３０餘年，積累了業務拓展、風險控制、經營管理等多方面豐富經驗。「剛進銀行時從櫃員做起，打算盤、數鈔票……五六年後開始做比較重要的事情，比如外匯業務。再後來，我被派到海外籌建分行。」他說。
兩岸經貿關係日趨緊密讓永豐銀行看到了巨大商機。２０１４年２月２８日，永豐銀行大陸分公司正式對外營業，總部設於江蘇省南京市河西中央商務區。黃宗貫成為這家分公司的「掌舵人」。
「１８年前我曾到南京出差，感覺相比上海、蘇州，還不夠現代化。正式來這裏工作后，感覺到翻天覆地的變化，城市交通、工作環境、居住條件都很好。」黃宗貫說，尤其是高鐵快速發展令人印象深刻，「下了高鐵再『滴滴』（網路約車）一下，出行非常方便，節省了很多時間，對商務活動很有幫助」。
移動支付、外賣、網購、共享單車……也改變了黃宗貫的生活。他告訴記者，自己和太太都愈發喜歡南京，捨不得回去，「感覺全世界沒有比大陸生活更方便的地方了」。
對於在大陸發展業務，這位台籍經理人幹勁十足。「大陸的金融市場潛力很大，我們的布局也在逐年外擴。」黃宗貫介紹說，因應台商投資創業的地方選擇更加多元，永豐銀行先後在上海和廣州成立了分行，目前正在籌備成都分行。
做「有溫度」的銀行，是黃宗貫始終堅持的從業理念。「針對非惡意、短期周轉有困難的客戶，銀行會去判斷，在控制風險的同時盡最大努力支持客戶。」他說，未來公司業務發展會逐步實現本地化。
黃宗貫還在受訪中談及大陸新近出台的「３１條惠台措施」。他認為，有關稅收、金融方面的內容讓人充滿期待，自己和同事將努力抓住此次政策機遇，更好服務兩岸經貿交流。
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