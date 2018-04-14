▲民族國中宋瑞蓁。（圖／大會提供）

「這孩子盡力了。」在2012年總決賽第4戰結束後，傳奇球星Charles Barkley和名球評Bill Simmons對於Russell Westbrook當晚的表現是如此評價的。後者那一戰拿下43分、7籃板、5助攻，雖然雷霆最終以6分之差輸給熱火，但他們還是不由得對這種超現實的個人表現發出了感嘆。

民族國中在昨日的季軍戰彷彿置身在沼澤泥濘當中，他們半場落後達雙位數，而幾名高三主力因為身體的疲憊、而無法展現高強度的防守，主力中鋒蔡佑蓮又因為身體不舒服、導致全身出不了力，他們看起來似乎是要輸球了。

但此時宋瑞蓁開始啟動了，她是本屆JHBL女子組少數幾個擁有無法阻擋的快攻的球員，但由於平時身兼控球任務，她總是雪藏自己這一個能力，但此役她已經別無選擇。

下半場開打後宋瑞蓁開始用一種「很Russell Westbrook」的方式來拯救自己的球隊，她獨自拿下了球隊該節一開始的前6分，這一段期間她的隊友們沒有碰過任何一次球，在7分30秒她因為搶籃板受傷暫時退場前，她參予了球隊全部的進攻。

在防守端，身高只有156公分的她，用看起來不像是國中女子組該有速度和爆發力完成多次「創造性」的防守，她先是和蔡佑蓮一起擋下了溫雅云的強攻，之後又在直接從對方後衛手中斷球，形成球權轉換。而這兩次防守，最終分別讓蔡佑蓮投進中距離，以及讓黃旻瑀飆進三分。

整個下半場，她不再用過去那些教科書的方式來領導球隊，而是用自己與生俱來的天賦將民族的攻防扛在肩上。她對比賽的熱情和感染力，激勵著隊友繼續投入到賽場上；而她無情的切入和碰撞，則一次次打擊著員山球員的信心。最終她改變了這一場比賽的結果，民族以56:47獲勝，宋瑞蓁整場的完整數據是29分、20籃板、3助攻、4抄截，僅有1次失誤。

她並不是每天比賽都能維持這樣的專注力和表現，上一場對懷生，宋瑞蓁在傳與不傳之間掙扎，結果發生6次失誤，民族也因此丟掉了決賽的門票。賽後許秀勉教練用一種「又來了」的表情苦笑著說，「宋瑞蓁打得一是一種鬥牛式的籃球。」但就算是這一場普遍認為她打不好的比賽，她在第4節尾聲依舊憑藉著自己的能力，幫助球隊從雙位數落後追到只剩下4分差。

誠然，在觀念的成熟度上，宋瑞蓁明顯不如此役對陣的對手林瑛琦，她有時候過多的盤球以及過於明顯的傳球，有時候會讓教練團急得在場邊跺腳。此外，她在整合隊友方面也沒有後者來的優異，所以常常會出現「她盡力了，但是球隊輸球」的情況發生，但這其實是因為她和她的隊友從未連結成一個面的緣故。

她還不完美，在有些艱困的比賽中，她還是會頭腦發熱的、不自覺地想要用自己的方式去拯救球隊。大部分時候，這樣打的結果會像對懷生的比賽一樣留下遺憾，你無法責怪她，因為她確實盡力了。

但今晚她把自己狀態調整到一個可怕的高度，為自己的故事寫下了另一個結局，用的只是那些最原始的競爭方式。這就是宋瑞蓁，你無法用常理來評價的一名球員。