（中央社記者鄭崇生華盛頓13日專電）美國總統川普今晚宣布，他已下令美軍對敘利亞展開「精準打擊」行動，對阿薩德政權的軍事設施展開飛彈攻擊，他還呼籲俄羅斯，不要和「謀殺政權」站在同一陣線。



和去年美軍獨自對敘利亞展開空襲行動不同，川普今晚於全國電視演說中指出，這一次，聯合行動有英國與法國加入，「英國和法國的軍隊正在路上」。



他更針對俄羅斯與伊朗指出，「是什麼樣的國家會和（阿薩德）這種謀殺人民的政權有牽連」，川普更批評阿薩德，只有邪惡的怪獸才會對無辜的婦女及孩童展開卑鄙邪惡的化武攻擊。



川普說，這次的飛彈攻擊目標是阿薩德政權化武所在地及軍事基地，將針對這些設施「精準打擊」。



根據有線電視新聞網（CNN），美軍目前在敘利亞還有2000多名的地面部隊在對抗伊斯蘭國，而對敘利亞展開空襲行動後，美軍地面部隊在當地的安危將首當其衝。（編輯：陳俊碩）1070414