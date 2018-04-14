敘利亞反擊！國防軍在大馬士革附近擊落13枚導彈北京新浪網 (2018-04-14 10:13)
原標題：敘利亞反擊！國防軍在大馬士革附近擊落13枚導彈
【環球網快訊 記者 趙衍龍】特朗普決定聯合英國法國對敘利亞進行精確打擊，大馬士革傳出爆炸聲，敘利亞方面進行反擊。敘利亞阿拉伯敘利亞通訊社(SANA)報導，敘政府軍在大馬士革以南地區擊落13枚導彈。
敘利亞國家電視台此前稱美英法三國對敘利亞「發動了侵略」。
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