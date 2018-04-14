（中央社記者程啟峰高雄14日電）空勤總隊黑鷹直升機2月5日執行醫療後送任務在蘭嶼海域失事墜海，打撈上岸殘骸昨天運抵高雄，經清洗檢查及3D掃描殘骸零件後，漏夜運回台北松山機場空勤總隊機棚。



飛安會主任調查官張文環受訪中央社記者電話訪問表示，黑鷹直升機殘骸12日打撈上岸後，昨天下午運抵高雄科技大學旗津校區碼頭清洗、檢查，並完成3D掃描殘骸零件後，忙到凌晨後請來吊車及拖車將殘骸打包上車運回台北松山機場，上午運抵機場內空勤總隊機棚卸貨，直到今天上午9時左右才完成。



至於會不會還有後續的打撈作業，張文環表示，飛安會下週還要開會討論。



他說，這次打撈無論是黑盒子、機身主體及引擎都滿完整，有助釐清事故原因，能有這樣的成果，歸功於整個團隊不眠不休的努力，包括飛安會、空勤隊、海巡署、民間打撈公司。



飛安會進行3D掃描殘骸零件與同機型機體比對，協助釐清失事原因。（編輯：黃瑞弘）1070414