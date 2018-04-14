日期:4月14日，在季後賽來臨之際，勒布朗-詹姆斯發佈了個人社交媒體，他宣布在季後賽期間自己不再登陸社交媒體。

在動態中詹姆斯說道：「明天就要進小黑屋了（關閉社交媒體），但是我覺得我應該留下點什麼，這是我最喜歡的球衣配色之一，所以我希望你們有機會得到他。今年夏天見。」

詹姆斯發這條動態被無數網友嘲笑了摳門，既然說發福利都沒說清楚福利是什麼，也有人說詹姆斯是為了節約流量才關閉社交媒體的。

已經打過200多場季後賽，8次總決賽的勒布朗·詹姆斯每到季後賽開始前都會關閉社交媒體，這表示他已經進入「季後賽模式」，為的就是避免一切外界干擾。詹姆斯是從2012年的季後賽期間開始禁用社交媒體的，那正是熱火隊在總決賽中輸給小牛隊的第二年。

（漢堡）