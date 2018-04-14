切爾西本賽季的爭四前景堪憂，關於孔蒂會在賽季結束后離隊的傳聞也不絕於耳。孔蒂本人在接受採訪時拒絕回應未來的選擇，他也承認切爾西本賽季表現不佳，很多人應該為此負責。

談及爭四岌岌可危的前景，孔蒂表示要先做好眼下的工作。孔蒂說：「最重要的是專注於現在，當然俱樂部也會為做未來的工作，但那是之後的事情。我們現在必須考慮現在的事情，努力工作，提高你的未來。談論未來是很難的，我們要專注於現在，努力強勢的結束本賽季，這必須成為我們的目標。現在只盯著未來是不對的，因為現在對我們很重要，比未來重要。我們要先結束這個賽季，還有6場聯賽，還有足總杯半決賽。之後我們才能談論未來。」

孔蒂也承認切爾西本賽季表現不佳，但他表示自己不是唯一的責任人，球員也要對球隊的糟糕成績負責。孔蒂說：「當你經歷這樣一個賽季，你必須要承擔責任。我是主教練，我是第一個應該承擔責任的人，但是肯定的是，我不是唯一的責任人。我們這個賽季犯了很多錯誤，包括我，我的教練團隊，球員以及俱樂部。不管輸贏，我們都必須分擔責任。我是第一個該承擔責任的，之後是俱樂部，再之後是球員。如果我們無法進入下賽季的歐冠，那意味著我們必須分擔過錯，我和球員都是如此。」

（雷利）