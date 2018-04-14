[西甲]足球預測分析：巴塞羅那vs巴倫西亞

開賽時間：2018-04-14 22:15

球隊近況：

巴塞羅那

？ 主力后腰布斯克茨在周中是帶傷上陣，本場未必需要冒險出戰，後衛迪涅和中場拉基蒂奇接近傷愈復出，隊內唯一的傷兵是替補后腰后腰蒙塔納。

巴倫西亞

？ 前鋒托尼拉托和中衛埃爾阿曼多參加了日前的訓練，此役可以待命上陣，隊內的傷兵剩下中場吉梅內斯和后腰科奎林。

？ 魯本維佐和前巴薩後衛蒙托亞競爭右後衛的位置，羅德里戈和扎扎將攜手出任前鋒線。

獵球者分析：

巴塞羅那

？ 巴塞羅那上一場賽事在歐冠杯8強賽次回合作客羅馬，球隊在場面上雖然佔據較多的控球時間，但進攻缺乏組織和，並且受對手的強大主場氣勢壓制而呈現攻守失據，最終無法把握節奏下以0:3大敗而回。

？ 巴塞羅那在歐冠杯上首回合4:1領先，但客場作戰0:3輸球而慘遭逆轉，球隊在形勢大好的背景下失落歐冠杯晉級四強的機會，多名主力球員均在賽后表示受到沉重的打擊，球隊目前的士氣和信心恐處於低潮期。

？ 巴塞羅那目前在西甲排名第1位，並且以11優勢領跑，在賽季還剩7輪的背景下，球隊重奪聯賽冠軍之位可謂觸手可得，但也在側面上反映出球員恐缺乏足夠的搶分慾望，特別是在歐冠杯被逆轉的低迷情緒影響下。

？ 巴塞羅那是西甲進球數最多、失球數第二少的球隊，主帥巴爾韋德在本賽季在聯賽中保持穩定的發揮並追平了西甲歷史最長的38場敗記錄，球隊呈現攻守皆備的屬性並且在聯賽中擁有統治性的表現。

？ 歐冠杯的慘敗恐令主帥巴爾韋德在此役有較大的輪換，歐冠無法上陣的庫蒂尼奧有望作為進攻核心出戰，邊鋒登貝萊和替補后腰保利尼奧也將輪換上陣來增添新的活力，球隊儘早落實聯賽冠軍之位是目前最強的戰意。

？ 巴塞羅那的主場成績彪炳，本賽季15個聯賽主場豪取13勝，場均進球數接近3個，各項賽事已經連續25個主場保持不敗並且有21戰斬獲2個或以上進球，擁有強大的主場氣勢，而且球隊近年來13次主場迎戰巴倫西亞獲得11勝，球隊可佔據絕佳的心理優勢。

巴倫西亞

？ 巴倫西亞上一場聯賽對陣西班牙人，球隊坐鎮主場以快速進攻開局，上半場7分鐘率先進球，之後球隊陣型回收以控制比賽節奏為主，而且利用反擊牽制對手，場面上雖然雙方進攻射門較多，但防守端均保持較為穩健的發揮，兩隊均破門乏術，最終巴倫西亞將1:0的勝果保持到終場而全取三分。

？ 巴倫西亞延續了主場的強勢而收穫聯賽5連勝，並且將不敗的記錄保持到9場，球隊的士氣和信心均保持在高昂值。

目前在西甲排名第3位的巴倫西亞雖然無法撼動巴塞羅那的領頭羊位置，但在積分上比第5位有19分優勢，基本落實了下年進入歐冠賽場的資格，球隊可繼續沿用積極進攻的戰術打法以衝擊更高的排名。

？ 巴倫西亞本賽季在國王杯準決賽上被巴塞羅那淘汰，上賽季在聯賽中也遭遇對手雙殺，球隊應該具備較強的復讎戰意。

？ 巴倫西亞的客場成績尚可，賽季15個客場保持超過7成的不敗率，場均進球率也是西甲第三高，最近連續4個客戰保持不敗並持續斬獲進球，呈現較好的競技狀態，此役作客巴塞羅那具備十足的抗衡力。

獵球者數據：

巴塞羅那

？ 巴塞羅那最近10場賽事的大球率為40%，贏盤率為40%。

？ 巴塞羅那近5個主場錄得4勝1平，大球率為60%，贏盤率為40%。

？ 雙方近10次交鋒，巴塞羅那錄得6勝3平1負，大球率為30%，贏盤率為20%。

巴倫西亞

？ 巴倫西亞最近10場賽事的大球率為30%，贏盤率為70%。

？ 巴倫西亞近5個客場錄得3勝1平1負，大球率為20%，贏盤率為60%。

？ 巴倫西亞最近5次作客巴塞羅那錄得1勝4負，大球率為40%，贏盤率為60%。

（編輯：獵球者-輝）