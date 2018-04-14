[英超]足球預測分析：熱刺vs曼城

文章摘要：只是藍月亮剛經歷了三場惡戰，本場是10天之內第4場比賽，球員體能處於巨大的劣勢當中。此番面對狀態高漲且以逸待勞的熱刺，估計曼城很難在今戰實現登頂的願望。

開賽時間：2018-04-15 02:45

球隊近況：

熱刺

？ 哈里-溫克斯和凱爾-沃克-彼得斯繼續因傷缺陣。

？ 特里皮爾因狀態不佳，今戰上陣成疑。

曼城

？ 費爾南迪尼奧積滿個人黃牌數，今戰被罰禁賽。

？ 門迪還在養傷當中，斯通斯的傷勢已經大有好轉，但似乎還不是時候復出。

獵球者分析：

熱刺

？ 自從在歐冠16強被尤文圖斯淘汰出局后，熱刺回到國內豪取4連勝，而且全部是客勝，球隊狀態持續走高。

？ 目前，熱刺排在積分榜第4位，高出第5位的切爾西10分，獲得下季歐冠資格基本沒有問題。本場比賽的目的主要是阻止曼城在自己身上拿到英超冠軍，並報首回合作客1-4不敵藍月亮之仇。而對手剛經歷三連敗，今戰無疑是波切蒂諾的球隊擊敗曼城的好時機。

？ 過去兩個賽季英超，熱刺對陣曼城錄得3勝1平的佳績，其中主場全勝且踢進6球只丟了1球，良好的交鋒往績給予了球隊不少信心。而且本賽季雖然搬到了溫布利，但球隊也已經完全適應了這個新主場，最近13場國內主場錄得11勝2平，主場勝率極高且穩定性奇佳。

？ 目前為止，熱刺火力僅次於曼城和利物浦之後，隊內頭號射手哈里凱恩與紅軍薩拉赫的金靴之爭已經進入白熱化階段，是役凱恩肯定會想方設法撕破曼城的防線。同時防守端方面，熱刺的失球數也僅次於曼市雙雄，總的來說，熱刺有足夠的能力給藍月亮製造威脅。

？ 另外值得一提的是，熱刺本周中沒有歐冠任務，球員體能佔據優勢也有了更多的時間備戰。

曼城

？ 曼城最近10場正賽輸掉了一半，與此前所向披靡形成了鮮明的對比。如果說足總杯輸給維岡競技以及歐冠不敵巴塞爾可以用大幅度輪換來作解釋，但最近的三連敗卻是絕無託詞。

？ 周中歐冠8強次回合，曼城主場1-2不敵利物浦，以兩回合總比分1-5被淘汰出局。而上周與曼聯的德比戰，曼城在兩球領先的情況下遭到紅魔3球逆轉。雙線輸球令到曼城士氣大傷，隊內壓力很大。

？ 由季初信誓旦旦地向四冠王進發，到如今只拿到聯賽杯和聯賽兩個冠軍，剛好驗證了「理想很飽滿，現時很骨感」這句話。瓜迪奧拉在中場堆積技術型球員雖然能夠踢出美麗足球，但在面對克洛普的絞殺戰術時顯得硬度不足。同時在遭遇對手快速反擊時防守並不能及時到位。

？ 現在曼城急需取勝重振士氣，若能在熱刺身上全取三分，藍月亮就將提前4輪登上冠軍寶座，這絕對會是對球隊最大的安慰以及對球迷最好的回報，是役爭勝慾望毋庸置疑。

？ 只是藍月亮剛經歷了三場惡戰，本場是10天之內第4場比賽，球員體能處於巨大的劣勢當中。此番面對狀態高漲且以逸待勞的熱刺，估計曼城很難在今戰實現登頂的願望。

獵球者數據：

熱刺

？ 熱刺近6場英超，其中5場每場上半時戰平，最後全場比賽勝出。

？ 熱刺近8場英超主場，其中6場每場上半時領先，最後全場比賽勝出。

？ 熱刺近4場英超主場均保持零失球記錄。

？ 熱刺近14場對陣曼城的各項賽事，其中12場每場雙方總進球數均超過2.5粒。

曼城

？ 曼城近25場英超，其中21場每場進球數均達到2球或以上。

？ 曼城近19場英超客場，其中18場均保持不敗。

？ 曼城近3場英超客場，每場上半時領先，最後全場比賽勝出。

？ 曼城近3場對陣熱刺的各項賽事，每場進球數均達到2球或以上。

（翻譯：獵球者-蔓）