[英超]足球預測分析：利物浦vs伯恩茅斯

文章摘要：利物浦是目前為止英超唯一一支主場不敗的隊伍，尤其是最近7戰瘋狂踢進24球，呈現出極強的主場氣勢。是役面對實力和近況都一般的伯恩茅斯，紅軍似乎沒有不勝之理。

開賽時間：2018-04-15 00:30

獵球者分析：

利物浦

？ 周中歐冠8強次回合，利物浦在伊蒂哈德先落後下憑藉薩赫拉和菲爾米諾的進球2-1逆轉曼城，以兩回合總比分5-1，時隔10年再次殺進歐冠4強。

？ 雖然本賽季在英超未能緊咬曼城並看著對方早早鎖定聯賽冠軍，但能在歐冠雙殺領頭羊並使今季各項賽事已經打進127球的藍月亮軍團兩回合只射正三次，從則面來看，本賽季利物浦也是成功的。

？ 現在利物浦排名英超第3位，落後次席曼聯4分，高出第5的切爾西10分，但都是在多賽一場的情況下。因此紅軍想要保四爭二，暫時還不能放鬆。

？ 最近5場各項賽事，利物浦錄得4勝1平，打進13球只丟了2球。攻擊線上三叉戟薩拉赫、菲爾米諾以及馬內狀態神勇，防線上范迪克的表現可謂是統治級的，而洛夫倫最近也踢出了在利物浦四年裡的最佳表現。近期的紅軍可以說是接近無敵的。

？ 另外，利物浦是目前為止英超唯一一支主場不敗的隊伍，尤其是最近7戰瘋狂踢進24球，呈現出極強的主場氣勢。是役面對實力和近況都一般的伯恩茅斯，紅軍似乎沒有不勝之理。

伯恩茅斯

？ 伯恩茅斯最近16輪聯賽雖然只輸了三場，但平局卻佔了一半，近兩戰先後與沃特福德和伯恩茅斯握手言和，近期表現可圈可點。

？ 目前伯恩茅斯排在積分榜第11位，多賽一輪的情況下僅高出降班區7分，在賽季還剩最後5輪的情況下依然需要搶分拉開差距。而近兩戰球隊都是在兩度落後的情況下兩度扳平對手，可見精神面貌是相當不俗的。

？ 只是他們今戰面對的是狀態爆棚的利物浦，想要在安菲爾德搶分談何容易。更何況，伯恩茅斯在與利物浦的交鋒往績上就處於絕對下風，今季首循環主場就是以0-4慘敗於紅軍腳下。

？ 另外，伯恩茅斯是一支傾向主場搶分的隊伍，客勝能力十分平庸，近10次聯賽作客就只贏了一場，場均丟1.7球的防守能力實在很難抵擋得住火力強悍的利物浦。

獵球者數據：

利物浦

？ 利物浦近18場英超主場均保持不敗。

？ 利物浦近7場英超主場，每場進球數均達到2球或以上。

？ 利物浦近7場英超主場，其中6場每場雙方總進球數均超過2.5粒。

？ 利物浦近3場英超主場，每上半時領先，最後全場比賽勝出。

伯恩茅斯

？ 伯恩茅斯近9場英超，其中8場每場雙方總進球數均超過2.5粒。

？ 伯恩茅斯近3場英超，每場進球數均達到2球或以上。

？ 伯恩茅斯近10場英超客場，其中9場均未嘗勝績。

？ 伯恩茅斯近4場對陣利物浦的各項賽事，每場失球數均達到2球或以上。

（翻譯：獵球者-蔓）